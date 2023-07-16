印度在野領袖遭判誹謗 向最高法院提出上訴

2023/07/16 05:36

〔中央社〕印度反對派領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）透過律師表示，今天他已就誹謗罪名向最高法院提出上訴。他於今年4月遭判誹謗罪成立，因而失去國會下議院議員資格。

現年52歲的拉胡爾．甘地因遭控在2019年羞辱總理莫迪（Narendra Modi）和其他以莫迪為姓者，遭判2年徒刑。這導致他失去國會議員資格，他也無法參加明年的選舉。

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拉胡爾．甘地的1名律師告訴法新社，在古茶拉底省（Gujarat）高等法院拒絕受理上訴案的1週後，拉胡爾．甘地再度向最高法院提出上訴。

2019年大選期間，拉胡爾．甘地在一次競選大會上質問，「為何小偷都姓莫迪」，本意是指控總理莫迪貪污，但他隨即遭到另名同樣姓莫迪的地方議員提告，「怎麼能說姓莫迪的人都是賊？」

拉胡爾．甘地在向最高法院提交、長達731頁的文件中強調，他的言論是在「民主政治活動過程中」發表的，結果卻「被認定為一種道德敗壞的行為，應受到最嚴厲的懲罰」。

他所屬政黨向法新社提供的文件還稱，拉胡爾．甘地所受待遇「嚴重損害了民主言論自由」。

文件指出，印度有多達130萬人的姓氏是莫迪，但諷刺的是，唯一宣稱自己遭到誹謗的人是「執政黨印度人民黨（Bharatiya Janata Party）的官員或統治階層」。

拉胡爾是尼赫魯－甘地家族（Nehru-Gandhi family）傳人。印度於1947年獨立後，他的外曾祖父尼赫魯（Jawaharlal Nehru）成為首任總理，後來交棒給拉胡爾的祖母英蒂拉．甘地（Indira Gandhi），再由拉胡爾的父親拉吉夫．甘地（Rajiv Gandhi）接手。3代人一共統治印度38年。

2014年，拉胡爾領導的國大黨在執政10年後，遭新德里政壇局外人、「茶販之子」莫迪徹底擊垮。此後，莫迪和他對印度教徒主流人口的民族主義訴求也讓這位印度最著名政治王朝後裔陷入艱困挑戰。1120716

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