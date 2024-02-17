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超級盃酋長隊封王遊行槍擊案1死22傷 2嫌皆是未成年人

堪薩斯酋長封王慶祝遊行發生槍擊案，造成1死22傷，嫌犯竟是未滿18歲的未成年人。（法新社）

堪薩斯酋長封王慶祝遊行發生槍擊案，造成1死22傷，嫌犯竟是未滿18歲的未成年人。（法新社）

2024/02/17 09:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）在第58屆超級盃美式足球賽衛冕成功，14日舉行封王慶祝遊行，卻在800多名警力維安下爆發槍擊案，造成1人死亡、22人受傷，法院資料顯示目前被拘留的2嫌都是未滿18歲的未成年人。

據《美聯社》報導，警方透露，封王遊行結束時，在堪薩斯城聯合車站（Kansas City Union Station）附近傳出槍響，所有球員、教練、工作人員及其親屬當時都很安全，市長盧卡斯（Quinton Lucas）帶著妻子和母親一起參與此次盛事，在爆發槍擊後也連忙躲避。

堪薩斯城警察局長格雷夫斯（Stacey Graves）表示，槍擊事件很可能是起因於兩方人馬爭吵，無辜中彈的死者為廣播電台主持人洛佩茲-加爾萬（Lisa Lopez-Galvan），她當天和丈夫、兒子一起參加了遊行，身為酋長隊忠實粉絲的兒子也中彈受傷。

格雷夫斯指出，槍擊案的22名傷者年齡從8歲到47歲不等，其中一半年齡在16歲以下，被分送到附近幾家醫院治療，截至16日為止大多數都已出院。

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