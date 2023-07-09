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    驚！英國護理師和病患啪啪啪 讓對方馬上風猝死

    英國女護理師威廉斯在停車場和病患車震，導致對方馬上風猝死。（圖擷自@updatesplug247推特）

    英國女護理師威廉斯在停車場和病患車震，導致對方馬上風猝死。（圖擷自@updatesplug247推特）

    2023/07/09 10:50

    〔即時新聞／綜合報導〕離譜！英國42歲女護理師威廉斯（Penelope Williams），在威爾斯雷克斯漢姆一處停車場和認識的病患車震，沒想到卻導致對方馬上風猝死，事後威廉斯還一度想隱瞞事實，在案情水落石出後她已被撤銷護理資格。

    《福斯新聞》報導，死者過去曾因為看病和威廉斯認識，並由威廉斯協助治療過程。孰料，去年1月他在深夜和威廉斯深夜密會時，突發心臟病倒在車子後座，急救人員到場後發現他半裸且已無生命跡象。

    威廉斯最初在接受調查時，供稱男子當晚傳臉書訊息給他，指稱自己身體不舒服，因此威廉斯就過去看他，兩人「聊天」大約30到45分鐘後，男子突然呻吟並猝死。

    不過，威廉斯今年5月出席英國護理師與助產師委員會（NMC）聽證會時，坦承自己那天晚上和男子發生了性行為，在對方失去意識後並未第一時間尋求急救，而是打電話給同事求助。

    據了解，威廉斯同事多次勸她趕快叫救護車，但威廉斯沒有這麼做，最終還是由同事報案才有急救人員出現，此時男子早已回天乏術。

    NMC表示，威廉斯一案讓護理人員的名聲掃地，她的行為很明顯不符護理師的標準，假如她繼續留在這個行業裡，將讓大眾對護理業和NMC失去信任，因此裁定剝奪威廉斯的護理資格。

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