心臟病男陳屍摩鐵！同婚2女誘3P劫財害命 故佈疑陣「馬上風」

同性配偶陳家曦（右）、江瑋綸（左），以「3P」誘騙7名男子到汽車旅館再迷昏「乾洗」財物，其中1名患有心臟病的林男因而猝死；法院判兩女各15年10月、16年8月徒刑定讞。（資料照）

2023/04/10 11:42

〔記者溫于德／台北報導〕同性配偶陳家曦、江瑋綸，前年以「3P」誘騙7名男子到汽車旅館再迷昏「乾洗」財物，未料一名林男有心臟病，喝下被下藥的啤酒後猝死，兩女還布置成嫖妓「馬上風」模樣後離去，幸警方鑑定發現房內保險套沒有精液，才揪出兩女犯案。台中高分院二審指陳女在檢方偵查時已承認部分犯行，兩女也與部分被害人達成和解，依強盜罪與強盜致死罪判陳、江各15年10月、16年8月徒刑，僅陳女上訴，最高法院駁回定讞。

前年6月12日中午，林男被汽車旅館員工發現陳屍房間內，下半身裸露，身體無外傷，身旁有1個看似使用過的保險套，手機則被砸爛；警方過濾監視器發現，當時只有從事餐飲業的22歲陳女、從事八大行業的27歲江女進出現場。

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兩女到案稱透過交友軟體約林男到汽旅飲酒，林男酒後想性侵她們，兩人趕緊離開現場，林男死因可能是她們離去後，自行召妓「馬上風」造成。

然而，台中市警局刑事鑑識中心經鑑定及現場跡象顯示，認林男褲子脫到腳踝處，應是死後被刻意脫下，遺體有重新佈置跡象，保險套看似林男性行為後所留，卻無精液反應，而是刻意放在遺體旁故弄玄虛，監視器也顯示無他人進出房間。

鑑識還發現，林男血液中的藥劑成分與現場剩餘啤酒中的藥劑成分相同，應是下藥太重導致林男飲後猝死；更關鍵的是，保險套有江女的DNA（去氧核糖核酸），應是江女撕開保險套包裝，用手指將保險套從包裝捏起時，保險套沾到她的手汗。兩女面對科學證據終於認罪，並供出曾以相同手法強盜其他6名男子。

一審台中地院痛批兩女不循正當途徑獲取所需，以迷昏方式使被害人陷入昏迷再盜取財物，更害林男身亡，但考量她們坦承部分犯行並與部分被害人達成和解，依法各判17年徒刑。

二審台中高分院指一審漏未審酌陳女在檢方偵查時已承認部分犯行，兩女也於二審期間實際賠償部分被害人，分別改判15年10月、16年8月徒刑。全案僅陳女上訴，最高法院駁回定讞。

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