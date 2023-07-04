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    閃閃發光！NASA韋伯望遠鏡揭土星絕美星環

    韋伯空望遠鏡最新影像顯示，土星本身呈現出較暗的深橙色，而其標誌性的「冰環」卻閃閃發光。（擷取自NASA官網）

    韋伯空望遠鏡最新影像顯示，土星本身呈現出較暗的深橙色，而其標誌性的「冰環」卻閃閃發光。（擷取自NASA官網）

    2023/07/04 17:08

    〔編譯陳成良／綜合報導〕號稱地表最強、由美國航太總署（NASA）領頭打造的韋伯太空望遠鏡，上月25日首次對土星進行近紅外觀測，並捕捉到絕美一刻，照片中顯示土星呈現出較暗的深橙色，而其標誌性的「冰環」卻閃閃發光，星美麗的影像讓科學家感到驚豔。

    NASA於6月30日在官網公布照片，並指出照片中土星本身顯得非常黑暗，因為所有落在大氣層上的陽光，幾乎都被大氣中的甲烷吸收了，然而，冰環卻保持相對明亮，導致土星在影像中出現不尋常的外觀。

    這張土星新圖像清楚顯示了土星環系統內的細節，以及土星的幾顆衛星：土衛四（Dione）、土衛二（Enceladus）和土衛三（Tethys）。而額外更深層次的曝光（此處未顯示），將使研究團隊能夠探測到土星一些較暗的光環，包括薄的G環和瀰散的E環。

    NASA指出，該圖像是韋伯「保證時間觀測計畫1247」（GTO 1247）的一部分。該計畫包括對土星進行多次深度曝光，旨在測試望遠鏡探測土星周圍微弱衛星及其明亮光環的能力。任何新發現的衛星，都可以幫助科學家更完整地了解土星當前系統及其過去。

    研究人員最近也利用韋伯來探索土衛二，發現從南極噴射出大量羽流，其中含有顆粒和大量水蒸氣，該羽流為土星的E環提供能量。

    土星主要由氫和氦組成，是太陽系中僅次於木星的第二大行星，以其獨特而引人注目的環系統而聞名。土星環由一系列岩石和冰碎片組成，這些顆粒的大小，從小到比一粒沙子還小到相當於地球上的山脈那麼大。

    韋伯太空望遠鏡號稱有史以來最強大的太空望遠鏡，由NASA、歐洲太空總署（ESA）與加拿大太空總署（CSA）斥資100億美元聯合開發打造，於2021年12月25日發射升空，2022年7月12日發布了第一張開創性的宇宙圖像。

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