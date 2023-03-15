絕美！NASA韋伯望遠鏡 拍下恆星罕見景像

位於射手座的恆星「WR 124」，質量約為太陽的30倍。（美聯社）

2023/03/15 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）觀測到的珍貴畫面近日曝光──1顆瀕臨死亡恆星的短暫影像。

據《美聯社》報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）週二（14日）在德州首府奧斯汀（Austin ）舉行的「SXSW 2023」博覽會上，發表了這張令人驚艷的照片。

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此次觀測是韋伯太空望遠鏡2021年底發射後，紀錄的首批影像之一。透過紅外線技術，1萬5000光年外一顆巨大的熾熱恆星隨即映入眼簾，1光年約為5.8兆英里（約9.3兆公里）。

照片可見周遭的星際物質泛著紫光，如同鮮花般，點綴了恆星的輪廓。數十年前，更早服役的哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）也曾拍攝同一顆恆星，但因為技術差異，看起來更像是團火球。

科學家表示，該恆星景象相當難得，只發生在即將爆炸、蛻變成超新星的少數恆星上。參與該項目的歐洲太空總署科學家馬林（Macarena Garcia Marin）說：「我們從未見過類似的情況，真的很令人興奮」。

美國國家航空暨太空總署指出，這是顆位於射手座的恆星，正式名稱為「WR 124」，其質量約為太陽的30倍，且已經分離了相當於10個太陽質量的星際物質。

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