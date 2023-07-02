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    哥倫比亞2軍機相撞！空中爆炸瞬間全都錄...1飛官殉職

    哥倫比亞2架軍機本月1日在一次訓練任務中相撞，其中1架空中爆炸起火。（圖翻攝自推特）

    哥倫比亞2架軍機本月1日在一次訓練任務中相撞，其中1架空中爆炸起火。（圖翻攝自推特）

    2023/07/02 19:14

    〔即時新聞／綜合報導〕南美洲哥倫比亞昨（7/1）發生一起駭人軍機失事意外，2架軍機在訓練任務中相撞，其中1架在空中直接爆炸起火的瞬間被目擊民眾拍下在網上瘋傳，當局後續證實一名飛行員在此次意外中殉職。

    綜合外媒報導，當地時間1日下午，隸屬於哥倫比亞空軍的2架「超級巨嘴鳥攻擊機」（Super Tucano）在位於梅塔省（Meta）首府比亞維森西奧市（Villavicencio）的「阿皮亞空軍基地」（Apiay Air Base）進行空中訓練任務時相撞，驚悚瞬間全被附近的民眾拍下。

    從網上瘋傳的片段可以看到，事發當時有數架軍機在空中，接著2架對撞，其中1架直接在空中爆炸起火。據悉，這次訓練任務是為該國在本月20日「獨立日（國慶日）」的閱兵典禮做預演。

    哥倫比亞空軍後續證實這場失事意外，一架軍機墜毀於阿皮亞基地內，另一架則墜毀在周邊地區。2名飛官第一時間均採取緊急彈射逃生，但仍有1人不幸殉職，另一人則受傷且順利獲救，死者為埃斯皮諾薩（Mario Andrés Espinosa）上校。空軍已向殉職飛官家屬致哀，目前正調查失事原因。

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