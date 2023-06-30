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    白目女遊客無視警告標誌 手伸進黃石公園「78度溫泉」痛苦慘叫

    一名前往黃石公園參觀的女遊客，不顧一旁警告標誌，擅自翻過圍欄靠進高達78度溫泉，甚至還將手放進池中，結果當場被高溫燙到慘叫連連。（圖擷取自@touronsofyellowstone IG）

    一名前往黃石公園參觀的女遊客，不顧一旁警告標誌，擅自翻過圍欄靠進高達78度溫泉，甚至還將手放進池中，結果當場被高溫燙到慘叫連連。（圖擷取自@touronsofyellowstone IG）

    2023/06/30 19:01

    〔即時新聞／綜合報導〕無論前往哪些景點、地區旅遊，務必要遵守當地的安全規範，不然很可能導致自己或他人發生危險。近期有一段在IG上被瘋傳的影片，為一名前往位於懷俄明州的黃石公園（Yellowstone National Park）參觀的女遊客，竟不顧一旁警告標誌，擅自翻過圍欄靠進高達78度溫泉，甚至還將手放進池中，結果當場被高溫燙到慘叫連連。

    名為「TouronsOfYellowstone」的IG帳號在21日分享一段影片，片中可看到，一對男女遊客前往黃石公園參觀時，完全不顧現場告示牌的警告危險，擅自翻過觀光步道旁的木製圍欄，接著走進溫泉Silex Spring，其中女遊客甚至還把自己的手直接伸進平均溫度為78度的溫泉裡面。

    該名女遊客做出這個舉動後不到片刻，立即放聲慘叫，「好燙，這個真的很燙」，而她這番愚蠢行為，也讓在場其他目睹的遊客發聲嘲笑。據拍攝這段影片的網友表示，他當下本來打算立刻檢舉女遊客行為，然而現場四周都找不到公園工作人員，最後只好作罷。

    事後這段影片在IG被無數網友瘋傳，也引起黃石公園管理局關注。園方表示，已經針對片中的畫面、時間來進行調查，同時提醒大家，黃石公園目前已有20多人因為掉入溫泉，導致燒燙傷或死亡的事故發生，所以嚴禁遊客觸摸或是浸泡溫泉。

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