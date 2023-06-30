超級金湯匙！英富豪慶祝孫女出生 狂送3千多萬房產、1.9億信託

國知名51歲富豪巴洛在24日宣布喜獲第一個孫女，且這名出生短短2日，就接連收到長輩贈與的昂貴名牌嬰兒用品、破千萬房產、上億信託基金等禮物。（圖擷取自@donbarrie1 IG、彭博資料照，本報合成）

2023/06/30 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕人生開局就是SRR級的超級金湯匙！身價2億英鎊（約新台幣76.1億）的英國知名51歲富豪巴洛（Barrie Drewitt-Barlow），於24日宣布喜獲第一個孫女，且這名女嬰才出生短短2日，就接連收到長輩贈與的昂貴名牌嬰兒用品、破千萬房產、上億信託基金等禮物，堪稱集萬千寵愛於一身。

綜合外媒報導，巴洛1999年和前夫托尼（Tony Drewitt-Barlow）透過代理孕母生下一對名為薩芙蓉（Saffron）和埃斯本（Aspen）的龍鳳胎，成為英國第一對同志爸爸。報導指出，2人因投資代孕事業、醫學研究公司、房地產與比特幣賺進大筆財富，不過後來2人因感情變淡，已在2019時和平協議離婚，但目前仍住在一起。

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巴洛24日在IG宣布，現年23歲的女兒賽芙隆平安產下孫女，「我的女兒今天有了她自己的女兒」，更提到自己與前夫托尼都對此感到非常高興「現在又有一個公主要被我寵壞了，我等不及了」。事後巴洛還透露，自己在25日買了一套價值100萬英鎊（約新台幣3809萬）的房產，要送給剛出生2天的孫女，更聘請一組室內設計師為豪宅進行裝潢。

巴洛還提到，兒子亞斯彭才剛花5000英鎊（約新台幣19萬），替外甥女買了一台由法國時尚大牌Dior推出的嬰兒推車。另外，由於這是巴洛與前夫的第一個孫輩，因此前夫特別幫孫女設立了500萬英鎊（約新台幣1億9045萬）的信託基金，讓這名女嬰才出生短短2日，就已坐擁數百萬英鎊的驚人資產。

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