有錢就是任性！ 全球最昂貴車牌「P7」 以4.5億天價賣出

〔即時新聞/綜合報導〕有錢就是任性!阿拉伯聯合大公國的代表性城市杜拜,一直以奢華生活聞名,近期一家當地公司舉行慈善拍賣會,其中有一張編號為「P7」的車牌,竟被以5500萬迪拉姆(約新台幣4.56億)的天價標下,創下全球最昂貴車牌新紀錄。

綜合外媒報導,阿聯拍賣公司(Emirates Auction LLC)於8日在杜拜舉行慈善拍賣,據拍賣公司聲明表示,這場拍賣會最後拍出的所有款項,都會捐給阿拉伯聯合大公國總理兼副總統穆罕默德(Mohammed bin Rashid Al Maktoum)所創立的全球糧食救援倡議團體「10億餐捐贈基金」(1 Billion Meals Endowment)。

報導提到,這張編號「P7」的車牌最初起標價為1500萬迪拉姆(約新台幣1.24億),一名身分未公開的競標者,最終以天價5500萬迪拉姆得標。這項驚人得標價格,同時打破當地億萬富翁庫理(Saeed Abdul Ghaffar Khouri)在2008年以5220萬迪拉姆(約新台幣4.33億)買下編號「1」車牌的歷史紀錄。

據悉,阿拉伯聯合大公國多年有著以「車牌競標」進行慈善拍賣的傳統,更時常有富豪競標買下以展現財富和地位。報導指出,這是因為名貴的豪車在杜拜並不稀奇,因此「特殊車牌更能凸顯身分」,同時單一數字的車牌過去只有酋長或皇族才能使用,如今改為開放大眾競標,才造就了「車牌數字越小就越昂貴」的情況。

