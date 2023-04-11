有錢就是任性！ 全球最昂貴車牌「P7」 以4.5億天價賣出

近期杜拜一家公司舉行慈善拍賣會，一張編號「P7」的車牌被以5500萬迪拉姆（約新台幣4.56億）的天價標下，創下全球最昂貴車牌新紀錄。（圖擷取自推特）

2023/04/11 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕有錢就是任性！阿拉伯聯合大公國的代表性城市杜拜，一直以奢華生活聞名，近期一家當地公司舉行慈善拍賣會，其中有一張編號為「P7」的車牌，竟被以5500萬迪拉姆（約新台幣4.56億）的天價標下，創下全球最昂貴車牌新紀錄。

綜合外媒報導，阿聯拍賣公司（Emirates Auction LLC）於8日在杜拜舉行慈善拍賣，據拍賣公司聲明表示，這場拍賣會最後拍出的所有款項，都會捐給阿拉伯聯合大公國總理兼副總統穆罕默德（Mohammed bin Rashid Al Maktoum）所創立的全球糧食救援倡議團體「10億餐捐贈基金」（1 Billion Meals Endowment）。

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報導提到，這張編號「P7」的車牌最初起標價為1500萬迪拉姆（約新台幣1.24億），一名身分未公開的競標者，最終以天價5500萬迪拉姆得標。這項驚人得標價格，同時打破當地億萬富翁庫理（Saeed Abdul Ghaffar Khouri）在2008年以5220萬迪拉姆（約新台幣4.33億）買下編號「1」車牌的歷史紀錄。

據悉，阿拉伯聯合大公國多年有著以「車牌競標」進行慈善拍賣的傳統，更時常有富豪競標買下以展現財富和地位。報導指出，這是因為名貴的豪車在杜拜並不稀奇，因此「特殊車牌更能凸顯身分」，同時單一數字的車牌過去只有酋長或皇族才能使用，如今改為開放大眾競標，才造就了「車牌數字越小就越昂貴」的情況。

Watch: A new record was set last night, as car number plate P7 sold for a whopping Dh55 million at an auction in Dubai https://t.co/9bLBrLKedv pic.twitter.com/xtFG4FrDEZ — Khaleej Times （@khaleejtimes） April 9, 2023

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