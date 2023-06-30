俄軍風暴連士兵拍片怨沒收到補給 拒絕接受任何指示

俄羅斯風暴（Storm）連的士兵拍片抱怨自己受到的待遇，並公開表示拒絕接受任何命令了。（圖擷自推特）

2023/06/30 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄羅斯士兵在長期缺乏補給與物資下，許多士兵紛紛叛逃與拒戰，有消息指出，俄羅斯風暴（Storm）連的士兵拍片抱怨自己受到的待遇，並公開表示拒絕接受任何命令了。

推特帳號「@NOELreports」PO出一段影片，影片中有一群俄羅斯士兵在鏡頭前面抱怨自己受到的待遇，「@NOELreports」在推文中表示「風暴連的士兵聲稱，他們被迫在沒有補給、食物與彈藥的情況下去屠宰場，現在150人的隊伍中只剩下20人生存，他們拒絕接受任何一步的指令，並願意向憲兵自首。」

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俄羅斯總統普廷近日因傭兵「瓦格納集團」的1日未遂兵變而氣勢減弱，烏克蘭軍隊則展開反攻，並在東部與東南部前線以及巴赫姆特（Bakhmut）周邊有所斬獲，而隨著俄烏雙方交戰升級，俄軍陣亡人數和武器裝備損失數量也節節升高，烏克蘭武裝部隊總參謀部6月29日發布報告表示，自去年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯軍人的陣亡人數已達22萬7780人，包括過去1天陣亡的680人。

Soldiers from a ???????? Storm company complain about their situation. They claim that they are forced to the slaughter without supplies （food/ammo） and didn't get paid. Now, only 20 out of 150 remain. They refuse to take any further orders and turn themself in to the military police. pic.twitter.com/MonQYoDaFh — NOELREPORTS ???????? ???????? （@NOELreports） June 29, 2023

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