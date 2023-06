俄軍風暴連士兵拍片怨沒收到補給 拒絕接受任何指示

2023/06/30 14:43

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,俄羅斯士兵在長期缺乏補給與物資下,許多士兵紛紛叛逃與拒戰,有消息指出,俄羅斯風暴(Storm)連的士兵拍片抱怨自己受到的待遇,並公開表示拒絕接受任何命令了。

推特帳號「@NOELreports」PO出一段影片,影片中有一群俄羅斯士兵在鏡頭前面抱怨自己受到的待遇,「@NOELreports」在推文中表示「風暴連的士兵聲稱,他們被迫在沒有補給、食物與彈藥的情況下去屠宰場,現在150人的隊伍中只剩下20人生存,他們拒絕接受任何一步的指令,並願意向憲兵自首。」

俄羅斯總統普廷近日因傭兵「瓦格納集團」的1日未遂兵變而氣勢減弱,烏克蘭軍隊則展開反攻,並在東部與東南部前線以及巴赫姆特(Bakhmut)周邊有所斬獲,而隨著俄烏雙方交戰升級,俄軍陣亡人數和武器裝備損失數量也節節升高,烏克蘭武裝部隊總參謀部6月29日發布報告表示,自去年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來,俄羅斯軍人的陣亡人數已達22萬7780人,包括過去1天陣亡的680人。

Soldiers from a ???????? Storm company complain about their situation. They claim that they are forced to the slaughter without supplies (food/ammo) and didn't get paid. Now, only 20 out of 150 remain. They refuse to take any further orders and turn themself in to the military police. pic.twitter.com/MonQYoDaFh