為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍風暴連士兵拍片怨沒收到補給 拒絕接受任何指示

    俄羅斯風暴（Storm）連的士兵拍片抱怨自己受到的待遇，並公開表示拒絕接受任何命令了。（圖擷自推特）

    俄羅斯風暴（Storm）連的士兵拍片抱怨自己受到的待遇，並公開表示拒絕接受任何命令了。（圖擷自推特）

    2023/06/30 14:43

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄羅斯士兵在長期缺乏補給與物資下，許多士兵紛紛叛逃與拒戰，有消息指出，俄羅斯風暴（Storm）連的士兵拍片抱怨自己受到的待遇，並公開表示拒絕接受任何命令了。

    推特帳號「@NOELreports」PO出一段影片，影片中有一群俄羅斯士兵在鏡頭前面抱怨自己受到的待遇，「@NOELreports」在推文中表示「風暴連的士兵聲稱，他們被迫在沒有補給、食物與彈藥的情況下去屠宰場，現在150人的隊伍中只剩下20人生存，他們拒絕接受任何一步的指令，並願意向憲兵自首。」

    俄羅斯總統普廷近日因傭兵「瓦格納集團」的1日未遂兵變而氣勢減弱，烏克蘭軍隊則展開反攻，並在東部與東南部前線以及巴赫姆特（Bakhmut）周邊有所斬獲，而隨著俄烏雙方交戰升級，俄軍陣亡人數和武器裝備損失數量也節節升高，烏克蘭武裝部隊總參謀部6月29日發布報告表示，自去年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯軍人的陣亡人數已達22萬7780人，包括過去1天陣亡的680人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    畫面曝光！ 瓦格納首腦返回聖彼得堡 搭直升機移動
    2023/06/30 13:29

    畫面曝光！ 瓦格納首腦返回聖彼得堡 搭直升機移動
    沒解散！瓦格納招募中心照常徵兵 月薪8.6萬
    2023/06/30 12:13

    沒解散！瓦格納招募中心照常徵兵 月薪8.6萬

    向台北信義區看齊！北高爆發式成長
    俄國「末日將軍」疑是瓦格納集團VIP成員 至今仍下落不明
    2023/06/30 11:40

    俄國「末日將軍」疑是瓦格納集團VIP成員 至今仍下落不明
    防俄軍攻核電廠 扎波羅熱演習模擬輻射外洩
    2023/06/30 10:49

    防俄軍攻核電廠 扎波羅熱演習模擬輻射外洩

    後升息時代 閒錢也能有收益
    Taiwan can help！48部救災車援烏克蘭 幕後推手是紡織廠老闆
    2023/06/30 06:18

    Taiwan can help！48部救災車援烏克蘭 幕後推手是紡織廠老闆
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播