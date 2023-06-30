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    沒解散！瓦格納招募中心照常徵兵 月薪8.6萬

    瓦格納集團24日爆發叛變，首腦普里格津率軍前往莫斯科，結果僅持續一天就草草結束。事發後一度傳出瓦格納將在7月1日解散，有記者致電集團招募中心，發現集團仍在招募新兵，未見將被解散的跡象。圖為瓦格納士兵。 （路透）

    瓦格納集團24日爆發叛變，首腦普里格津率軍前往莫斯科，結果僅持續一天就草草結束。事發後一度傳出瓦格納將在7月1日解散，有記者致電集團招募中心，發現集團仍在招募新兵，未見將被解散的跡象。圖為瓦格納士兵。 （路透）

    2023/06/30 12:13

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津24日發動叛變，僅持續一天便草草落幕。普里格津事後表示，此次行動只是為了抗議，並非要推翻俄國政府，並聲稱俄國防部希望瓦格納集團7月1日起「不復存在」，外界一度認為瓦格納集團將被解散。有外媒記者聯繫瓦格納招募中心，發現組織仍在招募新兵，且新兵簽約對象為瓦格納，而非俄國防部，表明組織仍獨立運作，未被解散。

    《BBC》報導，記者利用俄羅斯電話號碼，致電10多家位在俄羅斯境內的瓦格納新兵招募中心，並稱自己是幫一位弟兄詢問，所有招募中心的員工都證實瓦格納仍在招募新兵，一切照舊。

    俄羅斯西北部摩爾曼斯克（Murmansk）一名招募中心的女子告訴記者：「我們仍在工作，如果有甚麼變化組織會告訴我們，但我們沒接到任何消息。」

    據了解，瓦格納的招募據點通常位在各地的武術學校和拳擊俱樂部，一名員工說「如果有人想來，只需要打電話給我們，我們就會安排一天見面。」報導也透露，瓦格納士兵的月薪為24萬盧布（約新台幣85994元），合約期限為6個月。

    伏爾加格勒（Volgograd）招募中心的員工表示，如果今天有人報名，「我們明天就可以部署他」，並證實白俄羅斯現在也是新兵可能前往的目的地之一。

    報導指出，新兵簽約對象是瓦格納組織，並不是跟俄羅斯國防部簽約，一名員工在電話中強調「這絕對與國防部無關。一切都沒有停止，我們仍在招募。」可見組織目前仍正常運作，並未有解散的跡象。

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