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    畫面曝光！ 瓦格納首腦返回聖彼得堡 搭直升機移動

    普里格津出現在俄羅斯聖彼得堡搭乘直升機移動。（圖擷自推特）

    普里格津出現在俄羅斯聖彼得堡搭乘直升機移動。（圖擷自推特）

    2023/06/30 13:29

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）24日發動叛變，僅持續一天便草草落幕。推特流出幾張普里格津出現在俄羅斯聖彼得堡的照片。

    推特帳號「@Maks_NAFO_FELLA」在推特PO出照片，可以看到照片中疑似是瓦格納集團的首腦普里格津戴著口罩、身穿黑衣，提著箱子低頭走路，普里格津搭上1架白色的直升機，最終直升機起飛離開，「@Maks_NAFO_FELLA」在推文中表示「普里格津出現在聖彼得堡。」

    瓦格納集團目前已遷移到白俄羅斯境內，美國星球實驗室公司（Planet Labs）日前拍攝白俄羅斯的一處廢棄軍事基地有動工的跡象，疑似瓦格納集團正在建造基地中，對此立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）表示：「我們非常擔心白俄羅斯的事態發展。普里格津已經在那裏了⋯⋯我不能說百分之百，但他很有可能已經在那裏。」

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