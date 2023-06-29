俄羅斯入侵烏克蘭16個月 俄軍陣亡人數逼近23萬人

俄羅斯入侵烏克蘭已超過16個月，俄軍陣亡人數和武器裝備損失數量驚人。圖為在烏克蘭第二大城哈爾科夫遭毀壞的俄羅斯坦克。（法新社）

2023/06/29 22:33

〔編譯盧永山／綜合報導〕烏俄戰爭已開打逾16個月，俄羅斯總統普廷近日因傭兵「瓦格納集團」的1日未遂兵變而氣勢減弱，烏克蘭軍隊則展開反攻，並正在東部與東南部前線以及巴赫姆特（Bakhmut）周邊有所斬獲，而隨著俄烏雙方交戰升級，俄軍陣亡人數和武器裝備損失數量也節節升高。

根據「基輔獨立新聞」報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部6月29日發布報告表示，自去年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯軍人的陣亡人數已達22萬7780人，包括過去1天陣亡的680人。

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報告說，從去年2月24日以來，俄羅斯損失4038輛坦克、7857輛武裝戰鬥車輛、6780輛車輛和油箱、4116具大砲、627具多管火箭系統、388具防空系統、308架直升機、3513架無人機和18艘船艦。

烏俄戰爭開打近16個月後，烏軍本月展開期盼中的反攻，並正在東部與東南部前線以及巴赫姆特（Bakhmut）周邊有所斬獲，並聲稱已收復東南部許多村莊。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）對美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，烏軍已「成功掌握戰略主動權」。

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