防俄軍攻核電廠 扎波羅熱演習模擬輻射外洩
2023/06/30 10:49
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯去年入侵烏克蘭後佔領札波羅熱核電廠，核電廠多次遭受砲擊，輻射外洩的問題一直令國際擔憂。近期有消息指出俄軍正計畫對核電廠發動攻擊，利用輻射外洩對當地造成破壞，烏克蘭為此在週四（29日），札波羅熱市郊舉行演習，為可能發生的災難做好萬全準備。
據《美聯社》報導，數十位札波羅熱當地居民在距離核電廠約100公里處的市郊進行輻射外洩演習，救援人員身著白色、黃色防護服，配備輻射檢測儀幫民眾進行測量。另一個急救站內，急救人員拿著肥皂為受輻射影響的人進行清洗，清除表面輻射。
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急救部門指出，自去年核電廠首次出現輻射外洩的威脅時，烏克蘭便成立緊急應變部門，一旦核電廠發生核災，附近地區將有約30萬人被強制疏散，包括第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）、赫爾松（Kherson）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和尼古拉耶夫（Mykolaiv）四個地區。
烏克蘭能源部副部長佛拉申科（Yurii Vlasenko）表示：「未來會有很多不同情況發生，我們正在為最嚴峻的情況做準備。」參加演習的民眾尼古拉耶娃則表示，雖然參加演習令她感到焦慮，但他能夠理解演習的意義。她也提到，她和家人已經儲備大量飲用水、食物和口罩應對可能發生的災難，「要做最壞的打算，抱最大的希望。」