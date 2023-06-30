維珍銀河完成首次商業太空之旅！義大利乘客每人花1400萬元

維珍銀河29日完成首次商業載人之旅，3名乘客各自花了45萬美元。（路透）

2023/06/30 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）創立的太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic），本月29日完成首次商業載人之旅，3名義大利乘客各自花了45萬美元（約新台幣1400萬元）圓夢。

據《UPI》報導，維珍銀河太空船「團結號（VSS Unity）」，29日在美國新墨西哥出發，由「母船」伊芙號（VMS Eve）載到5000英尺（約1.5萬公尺）高度釋放，依靠自身動力完成次軌道太空飛行。

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維珍銀河將此次任務命名為「銀河01（Galactic 01）」，載著義大利空軍上校維拉迪（Walter Villadei）、中尉蘭多爾菲（Angelo Landolfi）以及義大利國家研究委員會的卡盧奇（Pantaleone Carlucci），由維珍銀河的太空人指導員貝內特（Colin Bennett）陪同。

維珍銀河直播了整段任務過程，可以看到是從29日上午10時39分起飛，上午11時49分著陸，全員平安歸來。維珍銀河規劃在8月進行第2次商業飛行「銀河02」，並預計往後每個月都會有1架次的太空旅遊。

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