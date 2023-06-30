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    LGBTQ驕傲日馬德里熱鬧慶祝 穿10公分恨天高街頭狂奔

    同志驕傲日在馬德里舉行，經典的高跟鞋賽跑湧入各國人士參與。（法新社）

    同志驕傲日在馬德里舉行，經典的高跟鞋賽跑湧入各國人士參與。（法新社）

    2023/06/30 11:43

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙馬德里丘埃卡（Chueca），日前舉行了同志驕傲日（Gay Pride）中最重要的活動之一「高跟鞋賽跑」。數十名來自世界各國的參賽者，齊聚在這掛滿彩虹旗的同志村，穿著10公分的高跟鞋在街道上奔跑。除了歡樂氛圍的慶典，另外7月2日將舉行較嚴肅、具政治訴求的同志權力遊行，預計參與人數飆破百萬。

    綜合外媒報導，6月28日是LGBTQ驕傲日，今年在馬德里同志村丘埃卡舉行了一系列的慶典活動，整個城市掛滿了彩虹旗，湧進了數萬人一起來共襄盛舉。其中眾所矚目的「高跟鞋賽跑」，吸引了來自各國的參賽者，人們穿上至少10公分的高跟鞋，在鵝卵石街道上奔跑。主辦方會在賽前仔細測量參賽者的高跟鞋，而跑者需要沿路拿起一個裝著裙子的包包，在抵達終點前塗上口紅，比賽優勝者可以獲得350歐元（約新台幣1.1萬元）。

    事實上近日西班牙的政治局勢改變，LGBTQ族群擔心得來不易的權益將遭到限制或撤銷，甚至27日巴利阿里群島（Balearic Islands）地區會議中，左右派政黨都同意不在驕傲日上掛彩虹旗。為了對抗層出不窮的迫害，馬德里與部分城市會舉行同志權利遊行（Critical Pride），加入更多政治考量以替代轉為較娛樂性質的驕傲遊行（Pride Parades）。而今年的同志權利遊行將在7月2日馬德里舉行，預計參與人數飆破百萬人。

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