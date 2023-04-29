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    俄控烏國4架無人機攻擊克里米亞油庫 烏國軍方：這是「神的懲罰」

    塞凡堡市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）29日清晨，貼出塞凡堡一座燃料庫發生大火的影片。（美聯社）

    塞凡堡市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）29日清晨，貼出塞凡堡一座燃料庫發生大火的影片。（美聯社）

    2023/04/29 21:14

    〔編譯管淑平／綜合報導〕遭俄羅斯吞併的烏克蘭克里米亞主要港市塞凡堡，一座燃料儲存設施29日發生猛烈大火，俄國扶植的當地政府指控烏克蘭以多架無人機攻擊引發大火，摧毀4座油槽。烏克蘭軍方否認與此事有關，但表示這是「神的懲罰」。

    俄國扶植的塞凡堡市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）29日清晨在社群媒體發文以及烈焰、濃煙直竄天際的影片，指這處位於該市卡札奇亞灣（Kazachya Bay）地區的燃料儲存設施，「被敵人的兩架無人機」攻擊，4座油槽被擊中燒毀。克里米亞自治共和國首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）說，另有第3架無人機在空中被擊落，第4架以無線電電子方式使其失去作用。

    前一天俄國才發射20多枚巡弋飛彈和2架無人機，攻擊烏國首都基輔等多地，造成至少23人死亡，其中有5名孩童。罹難者幾乎都集中在烏國中部烏曼市（Uman），遭俄國2枚飛彈擊中的1棟公寓。

    烏克蘭武裝部隊一名發言人表示，沒有任何訊息顯示，烏克蘭要為29日這起大火負責。但是國防部情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）29日向烏國媒體RBC Ukraine說，這起油槽大火是為了「烏曼市被殺害的平民」的「神的懲罰」。

    塞凡堡是俄羅斯海軍黑海艦隊基地，烏俄戰爭發生以來，已多次遭無人機攻擊。當地政府說，目前明火已經被控制住，這起大火未造成人員傷亡，也不影響塞凡堡的燃料補給。

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