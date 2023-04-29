官方估計：82％中國人口曾染疫

中國湖北省武漢華南海鮮批發市場是最早傳出武漢肺炎疫情的地點之一。（美聯社，資料照）

2023/04/29 12:02

〔中央社〕COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已逾3年，中國疾控中心指出，中國有82%的人口曾染疫。

據人民日報健康用戶端，28日中國疾控中心週報發表「預先計畫的研究：新冠疫苗對新冠病毒奧密克戎變異株感染和症狀的有效性——中國，2022年12月至2023年2月」一文。

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文中推測，2022年12月至2023年2月期間，中國全國超過82%的人口感染新冠病毒。接種疫苗加強針6個月內，對預防COVID-19病毒感染和症狀方面是有效的。

文中介紹，自2022年12月至2023年2月，研究團隊對中國31個省級行政區進行了4次線上調查，使用匿名問卷，收集參與者的性別、年齡、地址、職業、疫苗接種狀況、疫苗類型、上次接種時間、感染狀況（症狀、診斷日期和診斷方法）以及感染的同居者人數等資料。

研究結果指出，自我報告的感染率在2022年12月19日至21日達到峰值。截至2023年2月7日，中國全國82.4%的人口感染了COVID-19病毒。

另外，研究結果表明，接種疫苗加強針可以有效預防症狀發生，包括發燒、鼻塞、咽喉痛、咳嗽、咳痰、頭痛、肌肉酸痛、厭食、疲勞和低血糖等。

接種疫苗加強針3個月內，預防Omicron變異株感染的有效性為49.0%，接種後3到6個月為37.9%。此外，接種疫苗加強針3個月內，對預防COVID-19病毒感染症狀的有效性為48.7%至83.2%，3到6個月為25.9%至69.0%。

中國去年12月初鬆綁防疫，放棄原本採取的動態清零政策。

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