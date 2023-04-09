給你猜？中國專家：武漢華南海鮮市場病毒應源自人類

中國湖北省武漢華南海鮮批發市場是最早傳出武漢肺炎疫情的地點之一。（美聯社資料兆）

2023/04/09 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情起源於中國湖北省武漢市，最早傳出爆發疫情的地點是武漢華南海鮮批發市場，當時引起各種揣測，懷疑病毒是從市場販售的野生動物傳給人，也有人推測已進入「人傳人」階段；中國專家8日指出，病毒應該源於人類，很可能是早期的病人。

中方這些說法似乎在消彌各國專家質疑；2月26日華爾街日報獨家披露，美國國家情報首長海恩斯（Avril Haines）辦公室更新一份報告，指美國能源部結論提供新情報，得出結論，疫情很可能是由實驗室洩漏病毒所引起。美國聯邦眾議院共和黨負責調查武漢肺炎疫情起源的小組委員會3月上旬舉行聽證會，前美國疾病管制局（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）作證強調，他至今都認為，武肺病毒更可能源自實驗室意外洩露，並舉出證據，將病毒起源指向中國的武漢病毒研究所。

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中國國務院新聞辦公室8日針對武漢肺炎疫情溯源舉行記者會，中國疾控中心強調，目前「還沒有任何科學根據」能夠明確指出武漢肺炎的起源。

北京化工大學生命學院院長童貽剛出席說明，他也是2020年世衛組織（WHO）新型冠狀病毒溯源團隊「動物與環境組」中方的組長。童貽剛說，在武漢華南海鮮市場採集到的檢體樣本經過測序，發現這些病毒應該是源於人類，「很可能是早期的病人」。

童貽剛透露，2020年1月到3月，中國疾控中心科研人員在華南海鮮市場採集1300多份環境樣本和冷凍動物樣本，進行COVID-19檢測和巨集基因組測序等，其中包括市場內採集的400多份動物樣本，但這些動物樣本檢測均為陰性，900多份的市場環境樣本中，有73份為陽性。

童貽剛：華南市場不存在病毒感染動物的跡象

童貽剛說，過程中，也在環境樣本分離出3株病毒，經過基因組測序，發現病毒序列和當時病人序列幾乎是百分之百相同，可推斷這些病毒「應該是來源於人的」。

他並稱，分析數據中的DNA追查這些樣本在環境中的宿主，訊息最多的還是人的訊息，「人的基因豐度最高」，由此推測華南海鮮市場環境中的病毒很可能是來源於「早期的病人」。

童貽剛說，有些專家關注樣本中的個別動物基因，並懷疑這些動物把病毒傳給市場裡的人，但迄今這些數據顯示「市場上並不存在病毒感染動物的跡象」，因此「這些猜測實際上是不科學的」，「我們的實驗結果是不支持華南海鮮市場的動物是新冠病毒的動物源頭」。

中國疾控中心研究員周蕾表示，在武漢第一階段的聯合溯源研究過程中，已開始檢測儲存的健康捐血者血清，當時有3萬人、4萬3850份血液樣本，這些都是2019年12月之前武漢當地的捐血者，結果沒有檢測到COVID-19抗體。

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武漢華南海鮮批發市場有不少山產、野味，疫情爆發後，曾有人推測病毒可能是從野生動物傳給人。（網路）

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