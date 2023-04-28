欲蓋彌彰！ 中國官媒、社群出現用「口罩3年」替換疫情3年

近期中國傳出，各種開始試圖抹滅武漢肺炎疫情肆虐過的痕跡，甚至出現出現將「疫情」兩字，使用「口罩」來替換的情況。（圖擷取自《鳳凰網》中國微博、路透資料照，本報合成）

2023/04/28 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕是故意忘記了，還是害怕想起來？中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發3年多來，全球人口死傷慘重、經濟混亂，如今各國才逐漸放寬防疫政策，慢慢回歸疫情前的生活。然而近期卻傳出，種種證據顯示造成這場疫情禍起的中國，竟開始試圖抹滅疫情肆虐的痕跡，引發大批網友嘲諷。

長期關注中國時事的推特用戶「李老師不是你老師」，昨（27）日PO文分享一則中國官媒《鳳凰網》發布的新聞，內容講述中國一名38歲的碩士失業後，跑去做外送人員的辛苦談。然而「李老師不是你老師」指出，文中竟將過去3年發生的「疫情」兩字，使用「口罩」來替換，讓他與無數網友驚訝表示，「作為一個國內知名的大型媒體，如今居然都已經不敢直接說出『疫情』兩個字」。

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接著「李老師不是你老師」還分享自己收到的網友補充，指出先前幾日中國知名相聲演員曹雲金，在中國抖音上直播的一場表演影片中，也使用「口罩3年」來代替「疫情3年」。因此，「李老師不是你老師」推測使用「口罩」替換「疫情」一事，明顯是中國政府開始針對各大網絡平台的普遍要求，而非意外、碰巧。

貼文一出，立即引起多國網友們熱議，並對這欲蓋彌彰的行為，紛紛留言嘲諷，「國內沒有媒體，只有黨的喉舌」、「人類本具有記憶功能，偏偏黨要改造群眾大腦」、「三年大吃飽、三年大健康，兩件事共同點就是把人禍洗成天災，再把天災渲染成偉大勝利！」、「口罩 = 疫情，我懂了，中國在2020年時大規模對外輸出『口罩』，這下大家都理解了，沒毛病」。

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