男女都要脫光！俄國最大電商遭爆以「羞辱性手段」搜身監控

有「俄羅斯版亞馬遜公司」之稱的俄國最大線上零售商「Wildberries」，近日被爆出旗下員工在上下班時，強制要求員工進行羞辱性極強的脫衣搜身檢查。（圖擷取自@igorsushko推特）

2023/04/25 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕有「俄羅斯版亞馬遜公司」之稱的俄國最大線上零售商「Wildberries」，近日被爆出旗下員工在上下班時，無論男女都必須脫掉全身衣服，接受嚴格、羞辱性極強的搜身檢查，以確保他們不會攜帶違禁物品進出工作場所，或是竊取公司機密。相關的搜身影片，被匿名員工曝光到網上後，引發大眾譁然。

據英國《每日郵報》 報導，Wildberries是由俄國總統普廷（Vladimir Putin）的密友、現年47歲的巴卡爾丘克（Tatyana Bakalchuk）寡頭經營。擁有超過4.8萬名員工的Wildberries，對於員工採取高壓方式管理聞名，不過近期Wildberries被俄國媒體披露，公司為防止員工們偷竊和攜帶違禁品，竟強制要求員工在上下班時，必像獄中囚犯一樣，全身脫光光後接受搜身檢查。

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報導提到，從一段在網上外洩的該公司「搜身制度」的影片，可看到每位女性員工都被迫脫掉衣服，再由女性搜查員以「羞辱性手段」檢查。據揭發該公司的俄國媒體《life.ru》則透露，這段影片發生在聖彼得堡，為Wildberries一名受不了這種羞辱制度的員工偷偷錄下後，再曝光到網上，並向媒體舉發。

報導指出，不只女性員工必須被迫全身脫光檢查，就連男性員工也不例外。《life.ru》就派了一名男記者去Wildberries臥底，並親自體驗上述的搜身流程，事後報導稱，「他只在那裡工作3天，就成了他此生最『難忘』的回憶」，還強調，「根據臥底的調查，倉庫裡每個早上，確實都是以這種羞辱性的流程開始」。

報導也提到，2022年爆發俄烏戰爭，讓俄國多個企業遭受制裁與限制，但Wildberries反而因身為重要的零售商身分得利，在去年的業績成長95%，更獲得多達15億份的訂單。不過該公司近期也因嚴格的工作要求而面臨罷工危機，因為他們增加的一條新規定稱「如果顧客抱怨他們收到錯誤或有缺陷的商品，就會從員工的工資中扣款」。

Rusia ???????? “ Los trabajadores del almacén de Wildberries una copia rusa de Amazon, se someten a registros al desnudo antes de comenzar y finalizar sus turnos para mitigar los robos”. pic.twitter.com/UnuCM7Co3K — Federico Alves, Econ. （@federicoalves） April 23, 2023

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