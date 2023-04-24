銀座媽媽桑、維族裔前聯合國官員 成功進軍日國會

自民黨提名當選的大分縣參議員白坂亞紀是知名的「銀座媽媽桑」。（取自網路）

2023/04/24 21:14

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕日本昨天完成補選的5席眾參議員，其中自民黨提名當選的大分縣參議員白坂亞紀是知名的「銀座媽媽桑」，千葉縣眾議員英利Arfiye（阿麗菲亞）則為維吾爾裔的前聯合國官員出身，兩位政治素人均因身分背景而受到矚目。英利去年接受美國之音專訪時曾表示，台灣是她非常想去的地方之一，日本鞏固與台灣關係至關重要。

現年56歲的白坂亞紀是知名的「銀座媽媽桑」，她在就讀早稻田大學時就在日本橋的俱樂部打工，以「女大生媽媽桑」在業界闖出名號，1996年年方30的白坂，在銀座開了兩家俱樂部，成為「銀座媽媽桑」。

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白坂出身大分縣竹田市，父親是報社記者，母親經營珠算教室，她為了成為一名記者而進了早稻田大學第一文學部，但在俱樂部打工後發現當媽媽桑要比當記者更易於結婚生子。

這次出馬競逐大分的參議員補選，她曾向媒體表示，銀座是餐飲業的激戰區，平均一家店的壽命是半年，而她在那樣的世界已經奮戰了27年，她希望為故鄉回饋全部的精力，將大分縣打造為日本第一縣。

白坂在銀座擁有4家店，2018年曾上過日本放送協會（NHK）製作的節目，介紹夜晚在銀座工作的女性，除了媽媽桑的工作，白坂還推動在銀座養蜂的「銀座蜜蜂計畫」等公益活動。白坂擁有高知名度和雄厚的政商人脈，在選舉公告前記者會中，自我介紹是「銀座超級有名的右派媽媽桑」，最尊敬政治家為已故前首相安倍晉三。

白坂原本在去年就已打算出馬參選大分縣的參議員，也曾就此事與安倍商量，後來因母親大力反對而作罷，今年在丈夫和女兒的支持下決心參加補選。

不過，大分縣是日本前首相村山富士的出身地，2席參議員席次過去大都由日本社會黨或民主黨與自民黨左右分庭抗禮，白坂這次獲自民黨提名與立憲民主黨的前參議員吉田忠智對決，最後以領先341票的些微票數險勝，完成了銀座媽媽桑進軍國會的壯舉。

現年34歲的千葉縣眾議員英利Arfiye，父親為維吾爾裔，母親則為烏茲別克裔，雙親很早就來日本工作，英利Arfiye是在日本福岡出生，但在10歲隨著父母歸化日本籍之前，拿的是中國護照，有個漢字名為阿麗菲亞。

英利不會中文，母語是日語和維吾爾語，歸化日本後隨著父親調職到中國，在上海和廣州的美國國際學校完成高中學業，後來留學美國喬治城大學完成碩士學業。2012年進入日本銀行工作，2016年通過日本外務省外派國際機構的「JPO考試」，成為聯合國的職員，負責人權問題和安全保障事務。

英利去年在數位大臣河野太郎的力邀下辭去聯合國的工作，以自民黨比例選區候選人角逐參議員，但因經驗不足僅獲5萬多票落敗。今年捲土重來參加千葉的眾議員補選，獲自民黨全力力挺，再加上在野黨分裂提名，最後以5萬多票當選，得票率僅3成。

在參選過程中，英利包括她的姓名、歸化日本藉、父親為派駐中國的日企高層主管等背景遭到日本極右派人士的質疑和攻擊，選戰打的並不輕鬆。

去年她出馬角逐參議員時，曾受美國之音專訪，她以長年在聯合國經手人權工作的經驗，堅定地以「種族滅絕」一詞指控中國在維族的行動，對於台灣，英利表示，台灣是她非常想去的地方之一，她認為日台關係一直很好，台灣人對日本有正面的感受，是一種很大的榮耀，而且這種情緒是相互的。她還表示，看到烏克蘭的遭遇，日本鞏固與台灣關係至關重要，她認為這是日本在東亞擁有的最重要的關係之一，她也很期待看到日台進一步發展。

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