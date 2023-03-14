第一個！日本網紅國會議員東谷義和因「曠職」遭除名

日本國會議員東谷義和長達7個月未曾到國會履行職責，今日遭到同僚開除。（擷取自推特）

2023/03/14 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕日本國會議員東谷義和於7個月前當選就職，但至今未曾踏入過國會一步，今（14）日遭到他的參議院同僚聯合除名。東谷義和因此成為日本史上首位因「曠職」而丟掉飯碗的國會議員。

當選就職7個月沒參加過會議

英國廣播公司（BBC）報導，東谷義和以爆料藝人八卦聞名，因此他更為人所知的是在Youtube上使用的名稱「GaaSyy」。他於7個月前當上國會議員，但連一次國會會議都沒有參加過。

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日本媒體指出，東谷義和被指控有詐欺等非法行為，至今不敢回國。據稱東谷義和目前居住在阿拉伯聯合大公國。

在YouTube頻道宣布要去土耳其

上週國會曾要求東谷義和返國，針對他的曠職行為當面道歉，國會方面曾警告，這是他「最後的機會」，不過東谷義和並沒有把警告放在眼裡，反而在他的YouTube頻道上宣布他要去土耳其，並打算將他的薪水捐給土耳其幫助救災。

BBC指出，遭到開除是對國會議員最嚴厲的懲處。日本自1950年以來只發生過兩次，但這卻是首次有國會議員因持續曠職而被開除。

東谷義和所屬的政黨為政治家女子48黨（原NHK黨），該黨的重要政治主張為修改或廢除日本放送協會（NHK）強制向民眾徵收收視費的制度。《朝日新聞》指出，出於宣傳因素，NHK黨時常變更黨名，此前曾使用過「保護國民防止NHK傷害黨」、「教導不支付NHK收視費方法的黨」等名稱。

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