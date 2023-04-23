日本山口縣2席眾議員補選安倍派全勝 岸信夫兒子順利接班

山口2區由岸信夫之子岸信千世（見圖）擊敗前法相平岡秀夫。（圖取自IG/nobuchiyo_kishi）

2023/04/23 22:36

〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕日本今天舉行第2階段地方選舉及5席眾參議員補選的投開票，目前已知山口縣2選區的補選由自民黨提名候選人雙雙告捷。山口2區由岸信夫之子岸信千世擊敗前法相平岡秀夫，山口4區則由新人吉田真次在安倍晉三遺孀昭惠夫人力挺下，幾乎是一開票就宣布當選。

這次眾參議員補選包括山口2區及4區、千葉5區、和歌山1區的眾議員及大分選區的參議員共5席，由於席次多達5席，也被視為是岸田內閣的期中小考，選舉結果將左右未來政局的發展。

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其中被稱為「保守王國」的山口縣2個選區最受矚目，其中山口4區為已故首相安倍晉三的地盤，安倍遇刺身亡後，地方後援會原本力邀昭惠夫人出馬，但被婉拒，後來轉而推薦現年38歲的下關市議員吉田真次出馬。吉田的伯母為安倍派的町議員，在擔任伯母秘書時即被安倍派相中，26歲時出馬成功當選下關縣議員，這次轉戰眾議員接棒安倍地盤，昭惠夫人出面力挺，希望支持者當做是安倍的選舉，以壓倒性的勝利，高票將吉田送進眾院。

吉田的對手為前立憲民主黨參議員有田芳生，有田是知名的左派大將，去年連任參議員失利，在這次選戰中數度以統一教會問題試圖挑起論戰，但反而激發安倍支持者的大團結，幾乎在晚間8點開票同時，吉田就已篤定當選。

昭惠夫人在吉田確定當選後向支持者含淚表示，她覺得選舉過程安倍一直在支持吉 田，未來也必定會繼續守護吉田在政壇一展身手。吉田表示，這次出馬為了替安倍出一口氣全力奮戰。由於安倍也是在38歲時首次當選眾議員，吉田感受到命運巧合，未來將繼承安倍的遺志，完全他未竟的志業。

山口2區眾議員岸信夫因健康不佳辭職，由長子岸信千世出馬接棒。岸信千世原為電視台記者，退職後擔任父親岸信夫的秘書累積政治經驗，雖為年僅31歲，但曾祖父岸信介、曾叔公佐藤榮作及伯父安倍晉三均為首相出身，可說是擁有顯赫政治家世的政四代。

岸信夫在過去選舉時，幾乎以囊括7成選票當選，岸信千世出馬接班被認為幾乎可躺著當選，但他的家世背景很快就在網路炎上，並成為對手陣營攻擊的要害。對手為前法相以平岡秀夫，平岡為前民主黨的老將，曾連任5次眾議員，2012年尋求連任遭岸信夫擊敗，這次以無黨藉身分出馬與岸信千世競逐試圖捲土重來，立憲民主黨代表泉健太和前首相鳩山由紀夫均前往助選，而岸信千世則有伯母昭惠夫人、安倍派新盟主萩生田光一的力挺，首相岸田文雄和外相林芳正也來站台助選，成功守住了岸家的地盤。

山口2區眾議員岸信夫（見圖）因健康不佳辭職，由長子岸信千世出馬接棒。（美聯社）

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