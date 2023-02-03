岸信夫辭眾議員 長子將參加補選接班

日本前首相安倍晉三的胞弟岸信夫，今天以健康因素正式辭去眾議員職務。（路透）

2023/02/03 14:35

〔駐日特派員林翠儀／東京3日報導〕日本前首相安倍晉三的胞弟岸信夫，今天以健康因素正式辭去眾議員職務，岸信夫辭職與安倍遇刺身亡造成的山口縣2區和4區眾議員缺額將於4月23日進行補選，其中岸信夫的選區可望由長子岸信千世出馬參選接替。

現年63歲的岸信夫在2002年結束逾20年的商社職員生活轉戰政壇，2004年首次當選山口縣的參議員，2012年轉戰眾議員成功，擔任國會議員已達18年，在政壇的評價極高，而且與台灣關係極為密切，也是台灣重要的日本政界窗口。岸信夫曾在菅義偉及岸田文雄內閣擔任防衛相，很多人認為如果他不是安倍的胞弟，可能會更早入閣。

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去年因健康問題不良於行，從必須拄枴杖到現在乘坐輪椅，去年9月內閣改組時，岸信夫因健康考量卸下防衛相職務，岸田再延攬他擔任首相輔佐官，負責國家安全保障業務。去年12月岸信夫在選區與後援會的集會中，表明不再參選連任，將從政界引退。

由於安倍過世造成的山口4區眾議員缺額將於今年4月進行補選，岸信夫在今天提出辭呈，兩選區的缺額可在同一時間進行補選。自民黨山口縣黨部將在近期舉行候選人公開招募。

岸信夫的長子岸信千世現年31歲，慶應大學畢業後進入富士電視台擔任記者，曾主跑社會新聞，2020年辭去電視記者工作，轉而擔任父親岸信夫的秘書。岸信夫已向後援會正式介紹長子，岸信千世也以「準備好了」向外界表明他參選的決心。

另一方面，岸信夫也辭去首相輔佐官的職務，該職務由官房副長官木原誠二兼任。

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