馬英九為何如此氣蕭旭岑 廖繼斌直言：因為丟臉丟到習近平那去了

馬英九基金會顧問、前二二八紀念館館長廖繼斌。（記者叢昌瑾攝）

馬英九前基金會執行長、國民黨副主席蕭旭岑，被前總統馬英九指控違反財政紀律，基金會顧問、前二二八紀念館館長廖繼斌在「不演了新聞台」節目專訪爆料，馬英九當面批蕭旭岑「見利忘義」。廖繼今出席《我聞二二八》作者分享會受訪直言，馬英九為什麼會這麼生氣？「因為他覺得丟臉丟到習近平那邊去了」。

廖繼斌表示，馬英九在2018年基金會慢慢搞定之後就想去大陸，但又被政府多禁了2年，到2023年才成行。馬英九在想的是很高的事情，怎樣跟現在的執政黨區隔市場，馬英九搞政治一直都是「熱血青年」。

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廖繼斌接著表示，有些人去大陸做生意，嘴巴說給台灣和平但順便賺點錢，被綠營罵買辦，有人不在意，但馬英九不行。馬這次為什麼會那麼生氣？「因為他覺得很丟臉，丟臉丟到習近平那邊去了」，習要怎麼深入台灣會找很多管道，但馬英九這條管道叫「清廉管道」，是馬的招牌，馬那麼信任蕭旭岑，結果蕭給他弄這一攤。

廖繼斌說，馬英九講到那對「金童玉女」，心情就超爛。廖感嘆，馬英九發生這種事不是危機是災難，連夫人周美青都要被弄出來的「滅門災難」，只想要叫周出來講「你們想聽的答案」，如果周說馬沒失智，就被認為只是在幫馬講話。

廖繼斌表示，他跟馬英九談其他事情時，馬都是很愉快的，但他只要提到蕭旭岑，「心情就很爛了」，所以他才很負責說，馬跟他提到蕭的時候，用「見利忘義」這四個字。

馬英九在董事會流會那次有講了一些話表達他心情不好，覺得他對蕭旭岑、王光慈這麼好，他們怎麼可以這樣子？這些記錄都有整理成報告並寄給所有的董事。

「我聞228」一書的作者廖繼斌今（18日）舉行分享會，席間數度哽咽落淚，左為共同作者張若彤。（記者叢昌瑾攝）

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