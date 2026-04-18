廖繼斌嘆馬英九在董事會是「少數黨」 戴遐齡露面拒談基金會爭議

馬英九基金會執行長戴遐齡出席《我聞228》分享會。（記者叢昌瑾攝）

馬英九基金會人事案爭議延燒，13日董事會只有董事長馬英九1人出席而流會。基金會顧問、前二二八紀念館館長廖繼斌今天（18日）受訪說，現在7個董事，「馬已經是少數黨了」，這些若對馬英九想新聘的4個董事沒把握，「永遠不會來開會」，最壞的狀況就是繼續拖著，基金會的爭議短期內不會結束。

廖繼斌17日在「不演了新聞台」節目宣傳新書《我聞228：廖進平之死與臺灣歷年平反運動之得失》，訪談中透露馬英九批評前基金會成執行長蕭旭岑「見利忘義」。他今天出席《我聞228》作者分享會擔任主講人，也談及馬英九基金會近期爭議。現場擺放馬英九致贈祝福分享會「圓滿成功」的花籃，基金會代理執行長戴遐齡也現身，足足待了兩個半小時。

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馬英九基金會13日召開臨時董事會，馬英九原要新聘4位董事，包含廖繼斌、戴遐齡、前行政院陸委會主委賴幸媛及前衛生署署長邱淑媞。戴遐齡面對記者提問，回說不方便受訪；被問及董事會流會，下次何時再開？她說，目前還沒決定時間，還不知道。

廖繼斌直言，現在的7個董事，「馬已經是少數黨了」，怎麼會給馬增加那4個董事？除了董事高華柱授權給馬英九決定外，相信其他董事都沙盤推演過，如果對新增的4個董事沒把握，「永遠不會來開會」，最壞的狀況就是這樣，先拖著，此爭議短期內不會結束。

廖繼斌說，不來開會的那些董事，他們已經有這種心態，那下次要再開董事會，馬英九會做很縝密的規劃。基金會從2018年創立以來，大家都是很敬重馬英九的，幾乎每個董事都是馬英九請來的，運作的重心都是在董事長馬英九身上。幾位「新進董事」如果還心存董事會才是權力重心的想法，在法律上這樣想是沒錯，但在真正基金會創會的運作不是這樣。

而傳出廖繼斌可能接任執行長，他說，從3月16日戴遐齡代理執行長之後，確實有一、兩個長輩建議他接「這種爛攤」， 說反正他都穿草鞋去，比較打不死，「但我第一時間全部拒絕了」。他說，自己本來就孤立，來幫馬「當側翼」跑腿其實是最大幫忙，「我不要去占領這個位子， 真的願意幫馬忙的話，就當個荒野大鏢客」。

廖繼斌出席《我聞228》分享會，席間數度哽咽落淚。（記者叢昌瑾攝）

廖繼斌出席《我聞228》分享會。（記者叢昌瑾攝）

廖繼斌出席《我聞228》分享會，席間數度哽咽落淚，左為共同作者張若彤。（記者叢昌瑾攝）

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