日媒：岸信夫最快2月辭眾議員 長子將參加補選

日本已故首相安倍晉三的63歲胞弟岸信夫因健康因素辭去眾議員的心意已決。另外，安倍去年遇刺身亡，選區今年4月下旬將舉行補選，可能與岸信夫辭去眾議員後的補選同時舉行。（歐新社資料照）

2023/01/14 10:14

〔中央社〕日本已故首相安倍晉三的63歲胞弟岸信夫因健康因素辭去眾議員的心意已決。另外，安倍去年遇刺身亡，選區今年4月下旬將舉行補選，可能與岸信夫辭去眾議員後的補選同時舉行。

日本媒體「中國新聞」數位版報導，多名知情人士透露，岸信夫去年底以來健康狀態不佳，因此找身邊人士商量是否辭去眾議員。他與執政黨自民黨山口縣連（地方黨部）的會長等相關人士協商後，最快2月上旬就會向眾議院議長細田博之提出辭呈。

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岸信夫去年12月11日在岩國市表示，將不參加下屆眾議院選舉並引退，希望由他的秘書、31歲的長男岸信千世接班。岸信夫對媒體表示，他會好好做完剩下的任期。

安倍在世時的選區是山口4區，最快今年4月下旬舉行補選。岸信夫的選區是山口2區，很可能兩選區的眾議員補選同時舉行。

岸信夫1959年生於東京，是安倍晉太郎與洋子所生的第3個兒子，大哥是安倍寬信、二哥是安倍晉三。他誕生後不久，被送到洋子的胞兄岸信和家當養子，岸信夫在大學時才知道自己的身世。他祖父是已故首相岸信介。

岸信夫1981年3月畢業於慶應大學，4月進到住友商事任職，直到2002年。2004年7月參加參議院山口選區選舉，首度當選，當選兩屆參議員後，2012年12月改為參加眾議院山口2區選舉當選，目前是第4任任期。

他曾擔任過外務副大臣，2020年9月至2022年8月擔任防衛大臣，目前是首相輔佐官（負責國家安全保障重要政策等）。

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