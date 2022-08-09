岸田內閣改組 岸信夫將轉任安全保障首相輔佐官

即將卸任的防衛相岸信夫，可望轉任安全保障擔當首相輔佐官，這似也代表了日本新內閣在安保方面將繼承安倍路線的決心。（路透）

2022/08/09 23:13

〔駐日特派員林翠儀／東京九日報導〕日本首相岸田文雄預定10日將進行內閣和黨人事改組，傍晚日媒傳出新任防衛相人選將由前防衛相濱田靖一回鍋。而因健康因素將卸任的防衛相岸信夫，則可望轉任安全保障擔當首相輔佐官，這似也代表了岸田將在安保方面將繼承安倍路線的決心。

另外，自民黨政調會長高市早苗也傳將入閣，接任經濟安全保障相，前官房長官加藤勝信也可能回鍋重掌厚生勞動相，而安倍晉三的親信經濟產業相萩生田光一則將轉任黨職接任政調會長，安倍派的西村康稔則將接任經濟產業相，這些人都是與安倍關係密切，且相當友台的日本政治人物。

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岸田帶領自民黨在7月參院選舉大獲全勝後，原本預定在安倍去世滿7749天後再進行改組，但因統一教會引發的社會爭議在媒體的炒作下，一股「獵巫」風潮儼然成形，連帶也衝擊了岸田的民調支持率，促使岸田提早進行人事改組以一新耳目。

另一方面，共軍圍台軍演提高了台海緊張情勢，也讓岸田這次人事改組的外交防衛兩大臣人選倍受矚目。目前幾已確定外相林芳正將留任，而防衛相岸信夫則因健康問題換人，美方也擔心岸田的人事安排失衡，給了中國錯誤訊息，防衛相人選在今天傍晚才初步內定由岸田同期當選的同黨無派系議員濱田靖一出線，濱田在上月27日才與石破茂等人的「思考日本安全保障議員之會」訪台，並拜會蔡英文總統，與台灣的關係不算淺。另外，與台灣關係極好的現任自民黨青年局長小倉將信，也可望首次入閣擔任少子相。

有意思的是，去年與岸田同台角逐總裁大位的2位對手，高市早苗與河野太郎均可望在這次改組再次入閣，高市負責她最擅長的經濟安保領域，而河野太郎則擔數位相，均可說是適才適所，河野原本預定上月訪台參加台灣舉辦的論壇，但因染疫而改以線上與會。

黨職方面，副總裁麻生太郎和幹事長茂木敏充留任，萩生田光一接任政調會長，一般認為是想藉萩生田在安倍派的發言力，具有「防波堤」的效果，以免群龍無首的安倍派議員反撲。

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