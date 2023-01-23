為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本2023年度總預算歲出逾26兆元 連11年創新高

    日本政府今天向國會提出114兆3812億日圓（約新台幣26兆7479億元）的2023年度中央政府總預算案，連續11年創歷史新高。（彭博）

    日本政府今天向國會提出114兆3812億日圓（約新台幣26兆7479億元）的2023年度中央政府總預算案，連續11年創歷史新高。（彭博）

    2023/01/23 17:18

    〔中央社〕日本政府今天向國會提出一般會計歲出總額114兆3812億日圓（約新台幣26兆7479億元）的2023年度中央政府總預算案，不僅連續11年創歷史新高，也是首度超過110兆日圓。

    日本時事通信社報導，為徹底強化防衛能力，日本從2023年度起5年內的防衛經費編列總額，將增加到43兆日圓；新年度總預算案中的防衛相關經費，包括創設「防衛力強化資金」在內，總計編列逾10兆日圓。

    日本政府希望國會能在今年3月底前，順利三讀通過新年度總預算案。

    2023年度總預算案中，社會福利支出共編列創歷史新高的36兆8889億日圓，較2022年度增加1.7%，占2023年度總預算案歲出逾3成。

    2023年度防衛經費編列6兆8219億日圓，較2022年度增加26.3%；另外，防衛力強化基金規模為3兆3806億日圓，兩者相加逾10兆日圓。

    在總預算案歲入方面，預估稅收為創新高的69兆4400億日圓，較2022年度成長6.4%。至於彌補歲入不足的新增國債發行額為35兆6230億日圓，較2022年度減少3.5%，是連續兩年減少。

    共同社報導，在國會審議過程中，有關防衛經費增加及確保財源的對策，預料將引發朝野政黨激烈論戰。

    2023年度編列的防衛經費為6兆8219億日圓，是2022年原始預算編列數的1.26倍；日本政府原則上到2027年度止，將持續增加防衛經費編列數。

    依照日本政府目前規劃，防衛經費增加所需財源將來自稅外收入及歲出改革，再來就是透過增加法人稅、所得稅及菸稅來支應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    建交50年又如何！高市早苗力促日本國會通過對中譴責決議案
    2022/01/12 21:32

    建交50年又如何！高市早苗力促日本國會通過對中譴責決議案
    因應中國威脅和「台灣有事」 日通過創新高總預算案
    2021/12/25 06:15

    因應中國威脅和「台灣有事」 日通過創新高總預算案

    讓愛聚集 用愛心改變世界
    前院長見前首相 謝長廷po菅義偉合照：感謝任內對台支持！
    2021/11/10 22:47

    前院長見前首相 謝長廷po菅義偉合照：感謝任內對台支持！
    日本總預算 再破百兆圓創新高
    2019/12/21 05:30

    日本總預算 再破百兆圓創新高
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播