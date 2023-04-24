家屬悲痛！搭郵輪猝死 從太平間移往飲料櫃「溫控不當」成腐屍

郵輪春分號不當保存屍體，導致遺體腐爛。（彭博）

2023/04/24 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一對夫妻搭乘遊輪春分號（Equinox）參加8天加勒比海之旅，豈料丈夫卻在行程第二天就心臟病發身亡，妻子接受工作人員提議，將屍體存放在船上的太平間，進港時，警方卻發現遺體從太平間轉移到飲料冰櫃，且因溫度控管不當，已腐爛多時，甚至無法在喪禮中開放瞻仰遺容，讓家屬難以接受。

據紐約時報報導指出，事件發生在去年8月，遺孀瑪莉蓮（Marilyn Jones）本週才對郵輪提出聯邦訴訟，根據指控，她的丈夫羅伯特（Robert Jones）在郵輪上猝死後，船員向她提出2個選項，一是提前結束旅程，讓瑪莉蓮在波多黎各首府聖胡安（San Juan）帶著丈夫遺體下船，其二是將屍體暫時放在船上的太平間，繼續行程，直至6天後返回佛州。

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瑪莉蓮相信船上的硬體設備充足，也考慮到下船後必須自行處理返鄉及驗屍事宜，因此選擇先留在船上。怎料，等到春分號回到佛州港口時，殯儀社員工與布勞沃德郡（Broward County）警方卻發現羅伯特的遺體已從太平間被移往飲料冰櫃，並且明顯處於腐爛晚期階段，甚至到了無法開放瞻仰遺容的地步。

據悉，夫妻兩人結婚約55年，家屬對此結局相當悲痛。瑪莉蓮向船公司提告，要求賠償至少100萬美元（約新台幣3000萬元）。船公司受訪拒絕回應，僅僅以「事實的敏感性以及對家屬的尊重」搪塞過去。

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