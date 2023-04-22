賣掉總統專機換2間醫院 墨西哥總統：搭這架飛機覺得可恥

墨西哥總統羅伯茲歐布拉多21日在推特宣布，總統專機波音787客機確定賣給中亞國家塔吉克，售價落在9200萬美元（約新台幣28億元），預計將用這筆錢在墨國南部窮困地區建設2間公立醫院。（美聯社）

2023/04/22 16:04

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥總統羅伯茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）力求改善國內貧窮，近日他宣布，總統專機波音787客機確定賣給中亞國家塔吉克（Tajikistan），售價落在9200萬美元（約新台幣28億元），預計將用這筆錢在墨國南部窮困地區建設2間公立醫院。

綜合外媒報導，羅伯茲歐布拉多21日在推特宣布，並附上1段影片，總統專機已談妥將賣給某中亞國家，雙方談好售價落在9200萬美元左右。

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據悉，這架飛機是由前總統尼托（Enrique Pena Nieto）購入，羅伯茲歐布拉多2018年12月1日上任後，認為太過豪華因此拒絕使用這架飛機，甫上任不久就宣布出售飛機計畫。

羅伯茲歐布拉多說，「此番出售總統專機一事，能展示墨西哥政治在他的領導下開始有所改變，重要的是，大家都知道人們以前的想法和政府的所作所為，就像小法老一樣......他坐在皮革高背座椅上，兩旁則是官員」，他強調「將不再出現以上情況。」

羅伯茲歐布拉多稱，「使用這架飛機讓我覺得可恥，我真心這麼認為」，預計將利用賣出飛機的收入用於在墨國南部貧困地區興建2家有80個床位的公立醫院。至於出售總統專機給塔吉克的更多細節將於下週公布，包括羅培茲歐布拉多形容的高額飛機維護費用。

Informo al pueblo de México que hoy se celebró el contrato de compra-venta del avión presidencial. El gobierno de Tayikistán depositó mil 658 millones 684 mil 400 pesos, de conformidad con el avalúo oficial, a la cuenta del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Este dinero… pic.twitter.com/ILw0IDlSn6 — Andrés Manuel （@lopezobrador_） April 21, 2023

墨西哥總統羅伯茲歐布拉多（右）21日在推特宣布，總統專機波音787客機確定賣給中亞國家塔吉克，售價落在9200萬美元（約新台幣28億元），預計將用這筆錢在墨國南部窮困地區建設2間公立醫院。（路透）

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