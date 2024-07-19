傳拜登開始認真考慮退選 民主黨人士：「換拜」只是時間問題

有報導指出，拜登開始認真思考退選的可能性，多名民主黨官員直言，拜登宣布退選只是時間問題。（美聯社）

2024/07/19 09:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕81歲的美國總統拜登持續面對黨內呼籲勸退的聲浪，同時又再次確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），外媒報導指出，拜登開始認真思考退選的可能性，多名民主黨官員直言，拜登宣布退選只是時間問題。

據《路透》報導，拜登在總統辯論會表現不佳後，民主黨內開始湧現「換拜」聲浪，許多黨內重量級人物也紛紛私下勸退拜登，有白宮消息人士透露，眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）就直接向拜登表示他無法勝選；眾議院領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）、參議院領袖舒默（Charles Schumer）也向拜登表達，若他堅持選下去，不但會失去白宮，也會危及他們贏回眾議院的努力。

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《華盛頓郵報》也爆料，美國前總統歐巴馬近期告訴民主黨支持者，認為曾擔任他副手的拜登應認真考慮是否繼續競選。

據知情人士透露，在堅持繼續參加競選數週後，拜登現在開始認真看待退出競選的呼籲，《路透》引述《紐約時報》指出，與總統關係密切的人士指出，他們相信總統已經開始接受他可能不得不退選的道路，多名民主黨官員認為拜登退選只是時間問題。

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