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    60韓男開毒趴被逮 警曝全部人皆染愛滋

    南韓警方破獲一起大規模毒品派對，並在現場逮捕60名參加男子，警方透露這些人經檢驗後，發現全員皆感染了愛滋病毒（HIV）。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

    南韓警方破獲一起大規模毒品派對，並在現場逮捕60名參加男子，警方透露這些人經檢驗後，發現全員皆感染了愛滋病毒（HIV）。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

    2023/04/21 15:03

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓警方破獲一起大規模毒品派對，並在現場逮捕60名參加男子。據警方透露，這些吸毒者經查驗後發現，所有人都有感染愛滋病毒（HIV）。此外，警方還指出這些人會透過國外的專門軟體聯絡，再相約到汽車旅館、夜店或是休息室等地集體吸毒，且多名參加者身分十分不簡單，包括公務員、替代役、學院講師等。

    綜合韓媒報導，釜山警察廳昨（20）日破獲一起大型冰毒吸食聚會，在場的60名與會者先後在飯店與夜店裡吸食冰毒，其中2人在首爾龍山飯店被當場逮捕。警方透露，一行人為了避開警方查緝，竟故意事先將毒品放置在特定位置，待情況安全後再回頭繼續取用。

    警方指出，當天一共逮捕了60名嫌犯，全部皆是男性，在經過檢查後發現，60人皆感染愛滋病毒。另外，據釜山警察廳毒品調查組表示，一行人當天吸食的毒品，為俗稱冰毒的「甲基安非他命」（Methamphetamine），這群嫌犯特意使用國外專用軟體尋找吸毒的同夥，由於該軟體在南韓國內並不常見，因此也增加檢舉難度。

    此外，警方還透露被逮的60名嫌犯中，包含2名製作毒品者、25名販毒者與34名吸毒者，身分更有韓國鐵道公社的公務員、社會服務要員（類似替代役）以及補習班老師等。其中製作毒品的30多歲毒蟲A男，於2021年8月至2022年5月間，多次在汽車旅館利用感冒藥成分製作毒品後，流通至市面上販售。

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