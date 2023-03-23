哈利恐遭驅逐出境！ 美國媒體指出新書「自爆吸毒史」惹禍

英國哈利王子在新書中自爆曾有吸食多項毒品的紀錄，美國保守派智庫認為，應公開他的簽證資料，因為如果有吸毒史，通常會被美國拒絕入境，若是入境時欺騙移民官，就很有可能被驅逐出境。（路透）

2023/03/23 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根移居美國後，在今年發售的新書中自爆，過去曾有使用包含大麻、古柯鹼和迷幻藥等毒品的紀錄。就有保守派智庫認為，相關單位應公開哈利的簽證申請資料，因為如果有吸毒史，通常會被美國拒絕入境，若是哈利入境時欺騙移民官，就很有可能被驅逐出境。

據美媒《新聞週刊》報導，哈利在今年1月發售的自傳《備胎》（Spare）中，自爆曾在就讀於伊頓公學時，於17歲首次吸食古柯鹼，且還擁有使用幻藥死藤水、抽大麻的紀錄。他也曾在直播中和心理醫生坦承，古柯鹼等毒品能讓他在各種社交場合中有歸屬感，而大麻則能撫平他心裡的傷痛。

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對此，美國保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）指出，有關當局應該要公布哈利申請移民簽證時所提交的資料，「有鑑於哈利王子可能會因為使用非法藥物而被取消簽證，當局應該公布這些資料，以了解他入境時是否經過合理審查，以符合公眾利益」。

另外，依照美國《移民暨國籍法》（INA）規定，申請者若向移民官謊報吸毒史，很可能會被驅逐出境，或是受到禁止申請公民身分等嚴格處罰；移民專家也指出，美國通常會拒絕有吸毒史的人申請簽證。

據報導指出，目前尚不清楚哈利定居美國是使用何種簽證，但有分析人士認為，他很可能是靠妻子梅根（Meghan Markle）取得的配偶簽證，或是美國核發給傑出人士的O-1工作簽證。

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