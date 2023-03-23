為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    哈利恐遭驅逐出境！ 美國媒體指出新書「自爆吸毒史」惹禍

    英國哈利王子在新書中自爆曾有吸食多項毒品的紀錄，美國保守派智庫認為，應公開他的簽證資料，因為如果有吸毒史，通常會被美國拒絕入境，若是入境時欺騙移民官，就很有可能被驅逐出境。（路透）

    英國哈利王子在新書中自爆曾有吸食多項毒品的紀錄，美國保守派智庫認為，應公開他的簽證資料，因為如果有吸毒史，通常會被美國拒絕入境，若是入境時欺騙移民官，就很有可能被驅逐出境。（路透）

    2023/03/23 19:42

    〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根移居美國後，在今年發售的新書中自爆，過去曾有使用包含大麻、古柯鹼和迷幻藥等毒品的紀錄。就有保守派智庫認為，相關單位應公開哈利的簽證申請資料，因為如果有吸毒史，通常會被美國拒絕入境，若是哈利入境時欺騙移民官，就很有可能被驅逐出境。

    據美媒《新聞週刊》報導，哈利在今年1月發售的自傳《備胎》（Spare）中，自爆曾在就讀於伊頓公學時，於17歲首次吸食古柯鹼，且還擁有使用幻藥死藤水、抽大麻的紀錄。他也曾在直播中和心理醫生坦承，古柯鹼等毒品能讓他在各種社交場合中有歸屬感，而大麻則能撫平他心裡的傷痛。

    對此，美國保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）指出，有關當局應該要公布哈利申請移民簽證時所提交的資料，「有鑑於哈利王子可能會因為使用非法藥物而被取消簽證，當局應該公布這些資料，以了解他入境時是否經過合理審查，以符合公眾利益」。

    另外，依照美國《移民暨國籍法》（INA）規定，申請者若向移民官謊報吸毒史，很可能會被驅逐出境，或是受到禁止申請公民身分等嚴格處罰；移民專家也指出，美國通常會拒絕有吸毒史的人申請簽證。

    據報導指出，目前尚不清楚哈利定居美國是使用何種簽證，但有分析人士認為，他很可能是靠妻子梅根（Meghan Markle）取得的配偶簽證，或是美國核發給傑出人士的O-1工作簽證。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    哈利恐獨自去加冕典禮！ 黛妃前管家爆：梅根怕王室臉色沒膽來
    2023/03/17 14:36

    哈利恐獨自去加冕典禮！ 黛妃前管家爆：梅根怕王室臉色沒膽來
    哈利王子告英政府要求維安稱「自己付費」 千萬訴訟費由全民買單
    2023/02/20 17:08

    哈利王子告英政府要求維安稱「自己付費」 千萬訴訟費由全民買單

    合庫中小企業融資業務榮獲三獎座肯定
    哈利王子「第一次」獻給40歲挖土機大媽 激情5分鐘皮帶都不見
    2023/02/05 15:47

    哈利王子「第一次」獻給40歲挖土機大媽 激情5分鐘皮帶都不見
    哈利稱殺敵25人如移走棋子 英國軍方、神學士皆批評
    2023/01/07 16:35

    哈利稱殺敵25人如移走棋子 英國軍方、神學士皆批評

    2023臺北文創天空創意節 百萬徵件開跑
    哈利新書大爆料 CNN主播不解他「公開家醜」目的
    2023/01/06 16:25

    哈利新書大爆料 CNN主播不解他「公開家醜」目的
    哈利王子自爆「17歲在浴室吸毒」 阿富汗殲敵25人
    2023/01/06 13:22

    哈利王子自爆「17歲在浴室吸毒」 阿富汗殲敵25人
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播