全球第5例！德國愛滋病患者完全治癒

德國「杜塞道夫患者」，成為全球第5例愛滋病完全治癒的個案。圖為感染HIV的淋巴細胞。（美聯社）

2023/02/21 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕感染愛滋病後幾乎難以痊癒，雖然在現代醫療發展之下患者仍然可以過上健康長壽的生活，但基本上就要和愛滋病毒（HIV）共度一生。不過，德國近來出現全球第5例完全治癒的個案，他是1名53歲男子，由於隱私原因被稱為「杜塞道夫患者」。

據《ABC》報導，全球首例愛滋治癒病人是2009年的德國「柏林患者」，後來公開姓名為布朗（Timothy Ray Brown），接著是2019年的英國「倫敦患者」，以及2022年的美國「希望之城患者」和「紐約患者」。

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杜塞道夫患者和上述痊癒者都接受了高風險的幹細胞移植手術，藉此替代體內的免疫系統。這些幹細胞的捐贈者，皆存在全球總人口只有1％會出現的抗愛滋突變，細胞內不存在CCR5蛋白質，而愛滋病毒往往是透過這種蛋白質進入細胞完成感染。

研究人員在2019年的醫療會議上，透露杜塞道夫患者的治療相當成功，但無法確認已完全治癒。不過，杜塞道夫患者從當時開始停用HIV藥物，至今體內都檢測不到愛滋病毒，因此醫療人員如今宣布他已痊癒。

將最新愛滋治癒病例發表在《自然醫學》期刊的德國專家詹森（Bjorn-Erik Ole Jensen）表示，這無疑帶來了相當大的希望，但目前的愛滋治療仍有許多工作要做。

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