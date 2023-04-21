為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    鄰近台灣沿海建核反應爐 《紐時》揭中國擴張核武庫野心

    中國擴張核武庫企圖引發美國高度警戒。（美聯社）

    中國擴張核武庫企圖引發美國高度警戒。（美聯社）

    2023/04/21 13:31

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近年持續擴張核武庫，早已引起美國警戒。外媒專題報導指出，北京正準備在距離台灣逾200公里的沿海建設新的快速增殖反應爐，這款反應爐適合用於製造「鈽」，這是核武的頂級原料。顯見中國試圖與美俄並列核武三大強國的野心。

    《紐約時報》報導，這座反應爐的核材料由俄羅斯提供，加上中國國家主席習近平上月與俄國總統普廷會面時，宣布了延長兩國核機構的合作協議，這意味著美國在核領域上的競爭將首次演變為一對二的態勢。五角大廈認為，中俄核武庫結合起來的規模會讓美國相形見絀。

    報導指出，雖然中國聲稱這座反應爐純粹以民用為目的，但五角大廈高階官員普朗（John Plumb）近期才向國會直言，「增殖反應爐是鈽，而鈽用於武器，這是無法迴避的事實。」

    雪上加霜的是，由於烏俄戰爭使得俄國與以美國為首的西方國家關係惡化，限制核武發展的《新削減戰略武器條約》猶如風中殘燭；美官員指出，此刻的態勢要達成新條約可能性相當低，且即便美俄坐下來談，若不納入中國那條約的價值將大打折扣。

    報導提到，數據統計，中國目前的核彈頭約410枚。按照目前的速度，中國的核彈頭數量會在2030年以前來到1000枚，至2035年更可能有1500枚。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日本長崎大學估算 美俄東北亞爆核戰恐致37.5萬人喪命
    2023/04/08 15:49

    日本長崎大學估算 美俄東北亞爆核戰恐致37.5萬人喪命
    說服烏克蘭放棄核武 柯林頓悔不當初
    2023/04/06 21:29

    說服烏克蘭放棄核武 柯林頓悔不當初
    借鏡烏戰 中國恐擴大核武計畫
    2023/04/04 05:30

    借鏡烏戰 中國恐擴大核武計畫
    普廷最重要手提箱揭密！「核武按鈕」曝光
    2023/03/30 08:05

    普廷最重要手提箱揭密！「核武按鈕」曝光
    全球核彈頭數量增加 主要來自俄羅斯、中國
    2023/03/29 23:57

    全球核彈頭數量增加 主要來自俄羅斯、中國
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播