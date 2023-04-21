鄰近台灣沿海建核反應爐 《紐時》揭中國擴張核武庫野心

中國擴張核武庫企圖引發美國高度警戒。（美聯社）

2023/04/21 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年持續擴張核武庫，早已引起美國警戒。外媒專題報導指出，北京正準備在距離台灣逾200公里的沿海建設新的快速增殖反應爐，這款反應爐適合用於製造「鈽」，這是核武的頂級原料。顯見中國試圖與美俄並列核武三大強國的野心。

《紐約時報》報導，這座反應爐的核材料由俄羅斯提供，加上中國國家主席習近平上月與俄國總統普廷會面時，宣布了延長兩國核機構的合作協議，這意味著美國在核領域上的競爭將首次演變為一對二的態勢。五角大廈認為，中俄核武庫結合起來的規模會讓美國相形見絀。

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報導指出，雖然中國聲稱這座反應爐純粹以民用為目的，但五角大廈高階官員普朗（John Plumb）近期才向國會直言，「增殖反應爐是鈽，而鈽用於武器，這是無法迴避的事實。」

雪上加霜的是，由於烏俄戰爭使得俄國與以美國為首的西方國家關係惡化，限制核武發展的《新削減戰略武器條約》猶如風中殘燭；美官員指出，此刻的態勢要達成新條約可能性相當低，且即便美俄坐下來談，若不納入中國那條約的價值將大打折扣。

報導提到，數據統計，中國目前的核彈頭約410枚。按照目前的速度，中國的核彈頭數量會在2030年以前來到1000枚，至2035年更可能有1500枚。

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