借鏡烏戰 中國恐擴大核武計畫

俄羅斯總統普廷利用核武嚇阻西方干預烏克蘭戰爭，恐鼓勵中國擴大核武計畫。圖為中國火箭軍的東風-41和東風-17彈道飛彈。（美聯社檔案照）

2023/04/04 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕中國正密切關注烏克蘭戰事發展，紐約時報查閱近一百篇中國研究論文和媒體文章，研究中方軍事專家和武器分析家針對烏戰的評估後，發現北京正從中汲取武器、戰鬥、情資等相關經驗，為未來潛在衝突預做準備。而俄羅斯總統普廷利用核武嚇阻西方干預戰爭，恐鼓勵中國擴大核武計畫。

紐時一日報導，中國正聚焦於研發高機動性高超音速飛彈，同時分析俄國如何利用這類武器摧毀彈藥庫和燃料庫等目標。此外，中方也研究烏軍如何運用「星鏈」（Starlink）協調攻擊和規避俄軍阻斷其通訊，認為中方必須迅速開發類似的低軌道衛星系統、研擬摧毀對手星鏈的辦法。

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北京國防大學教授孟祥青一月撰文指出，烏戰讓人們對未來可能發生的全球戰爭有了新的認識，「俄羅斯的核威懾戰略的確發揮作用，讓美國為首的北大西洋公約組織（NATO）不敢直接參戰」。「國防科技工業」雜誌的另一篇文章則聲稱，「我方應關注俄羅斯軍隊在後勤和補給方面暴露的弱點」，當中方考慮在未來跨海、奪島、執行危險任務時，必須為類似挑戰做好準備，暗指攻台。

恐受普廷核威脅戰略鼓勵

鑑於俄國未能向其軍隊提供烏克蘭動向的迅速、可靠情報，中國分析家敦促解放軍學習如何在戰鬥中更好地使用無人機、通信和衛星。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國實力計畫（China Power Project）主任林碧瑩指出，俄羅斯無法擴大不同的作戰行動，部分原因是缺乏情報協調及共享，中國現在可能會嘗試投入更加複雜的演習。

中國軍事分析家認為，普廷的核威脅戰略有效阻止美國和北約直接參戰，因此北京將思考如何以核武嚇阻美軍介入台海戰事。儘管中國反對使用核武，並誓言不會率先動用，但中國國家主席習近平去年表示，中國將持續擴大核武庫存。目前中國擁有四百多枚核彈頭，五角大廈評估，至二○三○年，中國的核彈頭數量可能增至一千枚。

美國國防大學國家戰略研究所中國軍事事務研究中心高級研究員吳志遠（Joel Wuthnow）認為，俄國的核武威脅可能為中國樹立「榜樣」，讓習近平相信美國及其盟友會在台海衝突中袖手旁觀，但這可能是誤判。

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