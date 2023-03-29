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    全球核彈頭數量增加 主要來自俄羅斯、中國

    最新出爐的報告顯示，全球核彈頭的數量相比去年有所增長。示意圖。（美聯社資料照）

    最新出爐的報告顯示，全球核彈頭的數量相比去年有所增長。示意圖。（美聯社資料照）

    2023/03/29 23:57

    〔即時新聞／綜合報導〕根據今（29）日一項最新出爐的報告指出，全球當前可投入作戰的核彈頭數量，相比去年有所增加，而最主要的「貢獻者」為俄羅斯與中國。

    《法新社》報導，非政府組織挪威人民援助（Norwegian People's Aid）發布的核武禁令監測報告（Nuclear Weapons Ban Monitor）顯示，當前全球9個核武大國共擁有9576枚核彈頭，比起2022年的9440枚增加些許。

    這9個國家分別為美國、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、北韓以及以色列。外界雖廣泛認為以色列擁有核武器，但以色列政府從未承認。

    報告指出，這些核彈頭的破壞力相當於13萬5000顆當初在日本廣島爆炸的原子彈。而新增的136枚核彈頭主要來自擁有世上最大核武庫的俄羅斯，據估計俄國擁有5889枚核彈頭。另外中國、印度、北韓與巴基斯坦的核彈頭數量也有所增長。

    核武禁令監測報告的編輯歐斯特恩（Grethe Lauglo Ostern）表示：「這類數字增加令人擔心，延續了自2017年開始的趨勢。」

    報告中也提及，這9個國家的核武總數從1萬2705枚下降至1萬2512枚，主因為俄羅斯與美國有一批老化的核彈頭被汰除。

    不過歐斯特恩仍警告，除非各國停止增產核彈頭，否則世界上的核武數量很快的就會再次增長，這將是冷戰以來的首次。

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