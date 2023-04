領導歐洲最大經濟體16年 德國前總理梅克爾獲頒最高榮譽勳章

德國前總理梅克爾週一(17日)獲頒德國最高榮譽勳章「德意志聯邦共和國功績勳章」,圖左為德國總統史坦麥爾,右為梅克爾。(歐新社)

2023/04/18 12:06

〔即時新聞/綜合報導〕德國前總理梅克爾(Angela Merkel)週一(17日)獲頒德國最高榮譽「德意志聯邦共和國功績勳章」(Grand Cross of the Order of Merit),表彰她領導歐洲最大經濟體長達16年的經歷。在梅克爾之前,德國一共只有2位總理曾獲這項殊榮。

根據《路透》報導,授勳典禮在當地時間週一(17日)於德國柏林貝爾維尤宮(Schloss Bellevue)舉行,由德國總統史坦麥爾(Frank-Walter Steinmeier)親手將最高榮譽勳章頒予梅克爾,表彰梅克爾過去領導德國長達16年的經歷,在場與會人士包含德國現任總理蕭茲(Olaf Scholz)、歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)等。

《路透》指出,梅克爾在典禮上提及了許多美好回憶,儘管總理這個位置就像是政治風暴中心。在梅克爾獲頒勳章之前,德國歷史上只有2位總理曾獲這項殊榮,為戰後德國的首任領導人艾德諾(Konrad Adenauer),以及在德國統一上扮演關鍵角色的柯爾(Helmut Kohl)。

