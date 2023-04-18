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    領導歐洲最大經濟體16年 德國前總理梅克爾獲頒最高榮譽勳章

    德國前總理梅克爾週一（17日）獲頒德國最高榮譽勳章「德意志聯邦共和國功績勳章」，圖左為德國總統史坦麥爾，右為梅克爾。（歐新社）

    德國前總理梅克爾週一（17日）獲頒德國最高榮譽勳章「德意志聯邦共和國功績勳章」，圖左為德國總統史坦麥爾，右為梅克爾。（歐新社）

    2023/04/18 12:06

    〔即時新聞／綜合報導〕德國前總理梅克爾（Angela Merkel）週一（17日）獲頒德國最高榮譽「德意志聯邦共和國功績勳章」（Grand Cross of the Order of Merit），表彰她領導歐洲最大經濟體長達16年的經歷。在梅克爾之前，德國一共只有2位總理曾獲這項殊榮。

    根據《路透》報導，授勳典禮在當地時間週一（17日）於德國柏林貝爾維尤宮（Schloss Bellevue）舉行，由德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）親手將最高榮譽勳章頒予梅克爾，表彰梅克爾過去領導德國長達16年的經歷，在場與會人士包含德國現任總理蕭茲（Olaf Scholz）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等。

    《路透》指出，梅克爾在典禮上提及了許多美好回憶，儘管總理這個位置就像是政治風暴中心。在梅克爾獲頒勳章之前，德國歷史上只有2位總理曾獲這項殊榮，為戰後德國的首任領導人艾德諾（Konrad Adenauer），以及在德國統一上扮演關鍵角色的柯爾（Helmut Kohl）。

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