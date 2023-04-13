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    人妻抓老公看A片崩潰喊「出軌」 網：妳住在哪個星球？

    美國有位網紅人妻直言，看A片就是不忠的行為。示意圖，與本新聞無關。（取自Freepik）

    美國有位網紅人妻直言，看A片就是不忠的行為。示意圖，與本新聞無關。（取自Freepik）

    2023/04/13 22:40

    〔即時新聞／綜合報導〕看A片就是出軌？美國有位網紅人妻近日發現老公在看成人片「排解壓力」，讓她崩潰萬分、難以接受，並覺得自己遭到背叛，她直言，「我覺得看A片就是不忠的行為！」

    《紐約郵報》報導，這位名叫凱兒（Jourdan Kehr）的網紅與老公結婚9年，有2個小孩，近日她在「TikTok（國際版抖音）」表示，她某天發現老公在看A片自慰，讓她痛批老公的行為毀了這個家，「我不曉得該如何繼續這段婚姻。」

    凱兒認為，老公即使沒有肉體上的出軌，但精神上對其他女人產生慾望和性幻想，就是對感情不忠的表現，也會讓她擔憂，未來老公有可能會在現實生活中「真的」外遇其他女人。

    凱兒續稱，老公自10歲首次接觸A片後，就養成須看片才得以紓解壓力的習慣，頻率也從單周數次增加到每天至少2次。不過後來經過溝通後，老公接受心理醫生等協助，耗費5個月的時間，他不僅換了2份工作，還因吃不好睡不好變瘦，但如今他已成功「戒掉」看A片的習慣，夫妻倆也重修舊好。

    然而，許多網友並不贊同凱兒的觀念，「看A片就出軌？太荒謬！」、「妳到底住在哪個星球」、「那我做白日夢是不是也算外遇」、「刷新我的三觀」、「老公真的辛苦了」。

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