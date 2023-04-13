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    俄反對派領袖納瓦尼又遭下毒？ 獄中體重狂掉健康惡化

    被監禁俄羅斯反對派領袖納瓦尼（左）疑似又遭下毒，生病健康惡化。（路透檔案照）

    被監禁俄羅斯反對派領袖納瓦尼（左）疑似又遭下毒，生病健康惡化。（路透檔案照）

    2023/04/13 17:37

    〔編譯管淑平／綜合報導〕遭俄羅斯政府監禁的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）健康狀況惡化，納瓦尼的發言人12日指出，納瓦尼疑似遭人下毒。

    設於華府的納瓦尼「反貪腐基金會」副主席維杜塔（Anna Veduta）指出，納瓦尼4月7日從禁閉室回到一般牢房後就生病，而且最近15天內體重就掉了約8公斤，「我們相信，他被緩慢施以低劑量毒物」。納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）也說，「我們不排除此刻納瓦尼正慢性中毒，被緩慢地殺害降低外界的注意」。

    納瓦尼的律師科布柴夫（Vadim Kobzev）到獄中探視後，在推特發文指出，獄方8日清晨曾因納瓦尼急性胃痛叫來救護車，但是納瓦尼並未獲得任何診治。

    納瓦尼目前被監禁在距離莫斯科約250公里的梅列霍沃（Melekhovo）IK-6最高安全戒備流放地，他10日在推特發文，說他又被送進禁閉室，再關15天。

    律師出身的納瓦尼，因指控俄羅斯總統普廷的統治階層精英廣泛貪腐，成為普廷的眼中釘。他2020年曾遭人以神經毒劑下毒，險些送命，他將該次下毒事件歸咎於克里姆林宮，在德國治療休養5個月後，於2021年回到莫斯科，立即遭監禁，之後被判刑2年6個月有期徒刑，去年再被追加挪用政治組織捐款和藐視法庭罪，判處9年有期徒刑。

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