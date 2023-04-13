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    烏俄兩軍合計逾35萬人傷亡 美文件評估：2023年陷入僵局

    美國多份評估報告外洩，內容指出烏俄戰爭持續至今，兩軍傷亡多達35萬4000人，戰爭可能會持續至2023年後，將朝向長期衝突發展。（美聯社）

    美國多份評估報告外洩，內容指出烏俄戰爭持續至今，兩軍傷亡多達35萬4000人，戰爭可能會持續至2023年後，將朝向長期衝突發展。（美聯社）

    2023/04/13 09:35

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部近期陷入機密文件外洩問題，多份評估報告指出，烏俄戰爭持續至今，兩軍傷亡多達35萬4000人，戰爭可能會持續至2023年後，將朝向長期衝突發展。

    根據《路透》報導，一份在今年2月23日發布、題為「頓巴斯之戰可能在2023年陷入僵局」的評估報告指出，俄羅斯在頓巴斯地區的消耗戰可能會陷入僵局，俄軍人力與彈藥庫存已備耗損到一定程度，除非發生預料之外的復甦，否則俄軍戰力將會精疲力竭，讓莫斯科當局的戰爭目標遭遇挫敗，導致這場曠日費時的戰爭持續到2023年之後。

    據美國國防情報局（DIA）整理的評估報告，俄羅斯總傷亡人數為18萬9500至22萬3000人，其中有3萬5500至4萬3000人陣亡，有15萬4000至18萬人受傷。

    在另一份標題為「俄羅斯/烏克蘭-評估戰鬥可持續性和消耗」的文件中．烏克蘭總傷亡人數為12萬4500至13萬1000人，其中有1萬5500人至1萬7500人陣亡，10萬9000至11萬3500人受傷。上述統計數字是莫斯科或基輔公佈傷亡數據的10倍以上。

    在文件中提到，俄羅斯與烏克蘭都被評估擁有「中等」的戰鬥持續性，代表兩軍都能繼續戰鬥一段時間，俄羅斯在某些領域擁有總體數量優勢，但烏克蘭在戰區擁有的裝甲運兵車與戰車數量多於俄羅斯。美國國防情報局評估，俄羅斯損失2048輛戰車和3900輛裝甲運兵車，而烏克蘭則損失了468輛戰車和1020輛裝甲運兵車。

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