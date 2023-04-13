美國機密外洩文件披露：聯合國秘書長過於遷就莫斯科利益

美國部分機密外洩文件提到，美國政府認為聯合國秘書長古特瑞斯（見圖）因熱衷維護黑海糧食協議，以致願意迎合莫斯科的利益。（法新社）

2023/04/13 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國情報單位機密文件近期遭外洩至社群平台，內容牽涉廣泛，外媒披露其中1份文件提到，美國政府認為聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）因熱衷維護黑海糧食協議，以致願意迎合莫斯科的利益。

根據《BBC》報導，依據網路外洩機密文件顯示，華盛頓持續密切關心古特瑞斯，包含古特瑞斯與他的副手私人通信資訊，以及古特瑞斯對烏克蘭戰爭和一些非洲領導人的觀察。

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其中1份機密文件集中討論黑海糧食協議議題，內容指出由於古特瑞斯非常熱衷維護黑海糧食協議，「他為了提高俄羅斯出口糧食能力，以致於願意迎合莫斯科的利益，即使這涉及制裁的俄羅斯實體或個人。」據悉，烏俄戰爭爆發後影響糧食出口量，聯合國和土耳其去年7月協助烏俄2國談判後，達成黑海糧食協議，允許烏國從3個黑海港口出口糧食防止全球糧食危機。

依據評估指出，古特瑞斯在今年2月行動，破壞了讓莫斯科為其在烏克蘭行為負責的更廣泛努力。聯合國官員聞訊感到憤怒，強調古特瑞斯已明確反對俄羅斯戰爭；另外1名高級官員說，「他不會對機密外洩文件表達評論，但聯合國必須減低戰爭對世界上最貧窮者的影響，這意味我們須盡最大努力降低糧食價格」。

美國白宮國安發言人柯比（John Kirby）向《BBC》透露，美政府已著手查明文件外洩的源頭，同時華府正積極聯繫盟友和回答關於機密文件外洩問題，同時讓盟國了解「我方極為重視這起事件」，儘管有些文件的真實性有待確認，但這些資訊肯定「來自政府的各種情報來源」。

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