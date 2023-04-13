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    祭出反制 俄羅斯外交部宣布：對加國333名人士實施禁令

    俄羅斯外交部12日宣布1份333名加國人士制裁名單，包含加拿大總督西蒙（見圖）在內。（路透）　

    俄羅斯外交部12日宣布1份333名加國人士制裁名單，包含加拿大總督西蒙（見圖）在內。（路透）　

    2023/04/13 12:09

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大政府當地時間週二宣布，將擴大對俄羅斯制裁，包含14名個人和34間組織機構加入制裁名單，對此俄羅斯外交部昨（12日）祭出反制行動，將對333名加拿大官員和公眾人物實施入境禁令，包括政治人士、加國領導人、記者以及文化活動、運動員等。

    綜合外媒報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）11日宣布，加國將擴大對俄羅斯制裁行動，包括14名個人和34個實體機構加入制裁名單，包括瓦格納集團有關的企業以及與白俄羅斯金融部門有聯繫9家企業；杜魯道說，「渥太華採取此措施是為了對俄羅斯加強施壓」。

    針對加國制裁行動，俄羅斯外交部12日宣布1份333名加國人士制裁名單，包含加拿大總督西蒙（Mary Simon）、250多名立法會議成員以及數十名公開支持禁止俄羅斯運動員參加2024年奧運的加拿大運動員、記者、文化活動人事等，當局永久禁止這些人士進入俄羅斯。

    俄羅斯外交部發布聲明內文稱，「實施這項制裁措施目的是鼓勵名單上的人改變自身行為」；此外，被俄羅斯盯上的加國奧運選者，包含曾在奧運5次獲獎的加國冰舞選手泰莎（Tessa Virtue）以及加拿大冰球傳奇女將威克海瑟（Hayley Wickenheiser）。

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