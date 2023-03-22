對俄留情？奧地利外長：俄對歐洲仍是重要的

奧地利外交部長查倫柏（見圖）堅信，不管現在或未來，俄國對歐洲來說都是至關重要的。（路透）

2023/03/22 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏衝突僵持不下，俄國除了飽受西方國家譴責，也受到諸多國際制裁，不過奧地利外交部長查倫柏（Alexander Schallenberg）仍堅信，不管現在或未來，俄國對歐洲來說都是至關重要的。

《路透》報導，查倫柏接受採訪表示，「無論喜歡與否，杜斯妥也夫斯基與柴可夫斯基都是歐洲文化的一部分，俄國仍是我們最大的鄰居。」他補充，奧地利身為歐盟成員國，會遵守對俄的制裁，但不用妄想能在一夜之間完全與俄國「分手」。

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報導指出，自俄烏衝突爆發，西方國家對俄國祭出許多制裁，不過奧地利仍在進口俄國天然氣。有知情人士透露，奧地利國內有些官員希望衝突趕快結束，才能恢復奧、俄2國正常的貿易關係。

另外，美國相關單位今年稍早針對奧地利第2大銀行奧合國際銀行（RBIV）在俄國執行的交易進行調查，據稱，RBIV曾提供俄國貸款，以助其侵略烏克蘭。為此查倫柏將矛頭指向其他企業，「不只奧地利，目前有91%西方企業還設在俄國，況且美國也有很多銀行駐點在俄國，包含美國銀行（Bank of America）。」而美銀發言人回覆，其一切交易活動皆有妥善遵守制裁的規定。

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