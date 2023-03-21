捷克總統警告：烏克蘭反攻機會可能「只有一次」

捷克總統帕維爾呼籲烏軍把握今年的反攻機會。（路透）

2023/03/21 15:59

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄兩軍目前持續僵持，外界關切烏軍何時展開反擊。對此，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）20日警告，烏軍應充分利用今年的大反攻機會，因為一旦失敗，恐怕很難繼續獲得同等的國際支援。

《烏克蘭國家通訊社》（Ukrinform）報導，帕維爾向波蘭媒體《共和報》（Rzeczpospolita）指出，「烏克蘭應該在數月內展開反攻，今年的機會之窗已經打開，在下一個冬季之後，要維持現有的支援水準將非常困難。」

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他表示，烏克蘭之後會逐漸耗盡人力和資源，而且現在伸出援手的西方國家會愈發疲乏，「很多國家和政治人物都期待今年有所進展，我相信烏克蘭只有一次展開大規模反攻的機會。如果反攻失敗，就很難獲得下一次反攻的資金。」他認為，烏軍指揮中心是目前世界上最有經驗的作戰指揮中心，他們知道何時及何處反攻是最佳選擇。

帕維爾呼籲西方國家不應鼓勵烏克蘭放棄遭俄國佔領的土地，也不應告訴基輔當局應該做什麼決定。不過，他也警告，隨著美國明年將舉行總統大選，屆時美國對軍援烏克蘭的興趣可能下降，美中關係會成為最重要的外交政策議題，而歐洲國家也可能減少對烏援助。

此外，帕維爾指烏克蘭應該加入北大西洋公約組織（NATO），因為烏國已符合成員國的大部分條件，但從實務層面來看，烏克蘭最好先加入歐盟。

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