影片曝光！ 俄軍偷農用牽引機運輸物品 遭烏軍無人機投彈懲罰

2023/03/22 15:16

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,俄軍在戰爭期間掠奪烏克蘭人民財產的消息時有所聞,推特流出一段俄軍偷農用牽引機運輸物品,結果被烏軍無人機空投炸彈制裁的影片。

推特帳號「@uarealitynow」PO出一段影片,影片中有名俄羅斯士兵正在推著農用牽引車,接著烏克蘭無人機對俄軍士兵投下炸彈,第一枚炸彈並未擊中,接著第二枚炸彈剛好落在俄軍士兵旁邊,該士兵倒地,緊急使用止血帶治療。

「@uarealitynow」在推文中表示「世界第二大軍事國的士兵將農用的牽引機偷走,用來運輸食物與彈藥,我們的無人機懲罰了佔領者。」

The second army in the world delivers food and munitions on motoblocks stolen from farmers…



Our drones punishes the occupiers ???????? pic.twitter.com/OMdSOYCIG1