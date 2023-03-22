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    影片曝光！ 俄軍偷農用牽引機運輸物品 遭烏軍無人機投彈懲罰

    俄軍偷農用牽引機運輸物品，結果被烏軍無人機空投炸彈制裁。（圖擷自推特）

    俄軍偷農用牽引機運輸物品，結果被烏軍無人機空投炸彈制裁。（圖擷自推特）

    2023/03/22 15:16

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄軍在戰爭期間掠奪烏克蘭人民財產的消息時有所聞，推特流出一段俄軍偷農用牽引機運輸物品，結果被烏軍無人機空投炸彈制裁的影片。

    推特帳號「@uarealitynow」PO出一段影片，影片中有名俄羅斯士兵正在推著農用牽引車，接著烏克蘭無人機對俄軍士兵投下炸彈，第一枚炸彈並未擊中，接著第二枚炸彈剛好落在俄軍士兵旁邊，該士兵倒地，緊急使用止血帶治療。

    「@uarealitynow」在推文中表示「世界第二大軍事國的士兵將農用的牽引機偷走，用來運輸食物與彈藥，我們的無人機懲罰了佔領者。」

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