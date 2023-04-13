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    愛黨小粉紅簽下去！中國修訂徵兵條例 以「大學生」重點徵集

    中國修訂「徵兵工作條例」，將以「大學生」做為重點徵集對象。圖為中共解放軍。（路透資料照）

    中國修訂「徵兵工作條例」，將以「大學生」做為重點徵集對象。圖為中共解放軍。（路透資料照）

    2023/04/13 14:31

    〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍今（13）日發布一項最新說明，表示將在5月1日實施新修訂的「徵兵工作條例」，還提到新條例強調以「高素質」兵員進行徵集，堅持以「大學生」為重點徵集對象，並專設一章對戰時徵集問題規範，同時可對高校直接分配徵兵任務，建立大學生和有特別要求的兵員徵兵任務統籌機制。

    《新華社》 、《解放軍報》等中媒報導，中國國務院、中央軍委日前公布新修訂的「徵兵工作條例」共11章74條，以提升兵員徵集品質為核心，對徵兵工作流程整體最佳化，完善體格檢查、政治考核、交接運輸、檢疫複查等機制。而在對徵兵程序的最佳化方面，提高新兵入伍適應能力，及時淘汰入伍意志不堅定、患有隱性疾病的青年，同時在審定新兵前專門新增役前教育環節。

    中共中央軍委國防動員部也透露，此次修訂主要基於「貫徹落實黨中央決策部署的具體舉措」、「適應國防和軍隊深化改革的必然要求」、「徵集高素質兵員的現實需要」這3項現實需要考慮。此外，中共軍方還表示，這次的徵兵工作條例修訂從2019年6月開始，歷時4年；而修訂的原則則是以強化政治引領、聚焦強軍備戰等。

    軍方指出，新條例強調高素質兵員徵集，堅持以大學生為重點徵集對象，明確優先保證大學畢業生和對政治、身體條件或者專業技能有特別要求的兵員徵集；同時規定對高校可以直接分配徵兵任務，並建立大學生和有特別要求的兵員徵兵任務統籌機制；構建從國家到省市縣縱向貫通、從政府到高校橫向覆蓋的徵兵組織領導體系。

    在新兵交接相關方面，除要減少部隊大量抽調幹部骨幹領（接）兵對戰備訓練造成影響，還要求「新兵起運時地方政府應當組織歡送、新兵到達時部隊應當組織歡迎」，在全社會營造參軍光榮的濃厚氛圍和鮮明導向。

    此外，新條例專設一章對戰時徵集問題進行規範。指出國務院、中央軍委可以戰時根據需要，在法律規定的範圍內調整徵集公民服現役的條件和辦法，並重點徵集熟練掌握軍事技能的退役軍人，補充到原服現役單位或者同類型崗位，確保快速形成戰鬥力。

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